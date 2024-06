RUGBY. TRANSFERT. Mako Vunipola à Vannes ? Le coup de maître potentiel du club breton !

Le RC Vannes, fraîchement promu en Top 14, pourrait recruter Mako Vunipola. L'international anglais, avec 79 sélections, est en discussions avancées pour rejoindre le club breton.

Vannes, récemment promu en Top 14, pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant Mako Vunipola dans ses rangs. Le RCV, qui lorgne déjà Filipo Nakosi et Julien Hériteau, entend bien renforcer son groupe pour se maintenir dans l'élite.

Le pilier gauche international anglais, qui compte 79 sélections avec le XV de la Rose, est en discussions avancées avec le club breton selon le Midi Olympique. Une offre officielle lui a été transmise, et son arrivée marquerait une étape importante dans la préparation de Vannes pour sa première saison dans l'élite.

RUGBY. Billy Vunipola ne sait pas ''quand s'arrêter'' : confession d'un guerrier en terrain minéMako Vunipola, fidèle aux Saracens depuis 2001 malgré les offres venant de France, du Japon et du Super Rugby, pourrait profiter de cette opportunité pour découvrir un nouveau championnat, rejoignant ainsi plusieurs de ses compatriotes en France.

Owen Farrell, Kyle Sinclair, Lewis Ludlam et son frère Billy Vunipola évolueront, eux aussi, en Top 14, tandis que Jonny May et Courtney Lawes ont opté pour la Pro D2.

Cette potentielle recrue s'ajouterait à une série de mouvements stratégiques du RC Vannes, qui a déjà signé Fabrice Metz. Sans oublier que Thibault Debaes restera finalement au club jusqu'en 2027 après avoir été prêté par Pau puis libéré.

RUGBY. TRANSFERT. Deux joueurs bien connus du Top 14 pour renforcer la ligne d'attaque de Vannes ?Cependant, tous les projets de renforcement ne se concrétiseront pas pour Vannes. Kane Douglas, également ciblé par le club, ne portera pas les couleurs bretonnes la saison prochaine.

En revanche, le trois-quarts centre du Racing 92, Francis Saili, semble de plus en plus proche de signer pour deux années, selon le Midol. RugbyPass avance de son côté qu'Hugh Djehi, le pilier gauche de Colomiers, aurait aussi été approché.

L’arrivée potentielle de Mako Vunipola pourrait donc non seulement renforcer la mêlée vannetaise, mais aussi inspirer toute l'équipe dans cette nouvelle aventure en Top 14. Les supporters bretons peuvent d’ores et déjà rêver d’une saison mémorable, pleine de promesses et de nouveaux défis.