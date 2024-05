RUGBY. Billy Vunipola ne sait pas ''quand s'arrêter'' : confession d'un guerrier en terrain miné

Le numéro 8 des Saracens, Billy Vunipola, a été tasé par la police espagnole après une nuit de fête, exposant son combat contre l'alcool.

Billy Vunipola, le numéro 8 des Saracens, a récemment présenté un visage méconnu par ses fans, témoignant d'une bataille personnelle qui l'a mené jusqu'à l'arrestation. L'incident, marqué par l'usage d'un Taser par la police espagnole, a mis en lumière les difficultés de certains joueurs et les excès dans lesquels ils peuvent tomber.

RUGBY. Billy Vunipola tasé et arrêté : quel impact sur son transfert à Montpellier ?Revenant sur cette soirée qui a tourné au vinaigre, Vunipola avoue une difficulté poignante : "Mon problème est simplement de ne pas savoir quand m'arrêter et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire pendant si longtemps".

Des paroles lourdes pour celui qui se trouvait, pour la première fois depuis août 2022, à lever le coude, célébrant un dernier voyage avec les Saracens avant un départ annoncé vers Montpellier.

Cet épisode malheureux a valu à l'international anglais une amende modique de 240 €, mais le coût moral semble bien plus élevé. Les Saracens, tout en émettant un avertissement à leur joueur, semblent prêts à pardonner encore une fois à Vunipola. Reconnaissant dans ses frasques une part de sa personnalité complexe et attachante.

Je suis au club depuis 11 ans et je fais tout le temps des bêtises, mais ils semblent toujours me pardonner et m'accepter tel que je suis. Je pense que c'est parce qu'ils savent que ces choses font partie de ma personnalité, me mettre à la porte et me rebeller. (Source : The Guardian)

La soirée s'est envenimée après que Vunipola a retiré son haut, une action qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Il ne se souvient pas qu'on lui ait demandé de quitter le bar, et nie tout comportement agressif. Et ce, alors qu'une vidéo montre le joueur debout, résistant stoïquement au premier tir du Taser avant de succomber au second.

RUGBY. TRANSFERT. Billy Vunipola rejoint la colonie anglaise en Top 14 : Un nouveau défi au MHR qui prometIl préfère d'ailleurs en plaisanter : "Quelqu'un m'a dit que ceux qui ont plus de muscles sont plus affectés par le Taser que ceux qui ont un peu plus de forme ! Je suppose que j'ai eu de la chance d'avoir un peu plus de ventre".

Ce moment de légèreté cache mal l'épreuve pour Vunipola, qui voit dans cet incident un signal d'alarme, un appel à reconsidérer son rapport à l'alcool. "Je suis évidemment allé trop loin." L'international anglais semble prêt à affronter ses démons, armé du soutien indéfectible de son club, cherchant à transformer cette épreuve en un nouveau départ.