RUGBY. Billy Vunipola tasé et arrêté : quel impact sur son transfert à Montpellier ?

Billy Vunipola, le 3e ligne des Saracens, s'est récemment trouvé au cœur d'un incident qui aurait pu ébranler sa future carrière à Montpellier. Mais selon les dernières nouvelles, son transfert au MHR n'est pas compromis malgré son arrestation spectaculaire.

"Tout va bien", a déclaré une source proche du club français, rapporte le site anglais The Telegraph. "Personne en France n'en parle", selon cette dernière. L'information a pourtant fait le tour des médias ce lundi avant que la vidéo de son arrestation ne soit divulguée. On peut y voir le 3e ligne international anglais, torse-nu, se faire taser.

Incredible footage shows England rugby star Billy Vunipola LAUGHING at police as they taser him while trying to throw him out of a Majorca nightclub at 4.30am pic.twitter.com/VNAnZuoqTz