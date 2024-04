TRANSFERT. TOP14. ''Conditionné par un comportement exemplaire'', Mohamed Haouas fait officiellement son comeback au MHR

Le retour du pilier du XV de France Mohamed Haouas à Montpellier la saison prochaine a été annoncé officiellement ce mardi.

A 29 ans, le pilier international retrouvera les couleurs du MHR la saison prochaine, après avoir quitté le club dans la tourmente, suite à une condamnation pour violences conjugales en mai 2023 (sans mandat de dépôt).

Dans son communiqué, le MHR insiste sur le fait que ce retour est ‘‘conditionné par un comportement exemplaire’’.

Si le club héraultais arrive à se maintenir en TOP 14, le joueur formé à Montpellier fera donc son retour en première division, après une saison compliquée au Biarritz Olympique, en lutte pour son maintien.

Le pilier droit, qui a disputé 22 rencontres en PRO D2, a tenu à remercier le MHR pour cette deuxième chance.

Je tiens à remercier le MHR et le président Mohed Altrad de m’avoir tendu la main et de m’offrir une nouvelle chance là où beaucoup m’ont tourné le dos. Ce club, je lui dois énormément et aujourd’hui, je me sens prêt à lui rendre tout ce qu’il m’a donné. J’ai déjà entrepris des démarches, avec l’aide du club, auprès d’une association montpelliéraine qui va m’aider à travailler sur moi-même et sur les gestes que j’ai pu faire et que je regrette.’’

De retour à Montpellier, Mohamed Haouas sera intégré dans le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales.

Une action sur laquelle s’appuient les Cistes pour justifier le retour de l’international du XV de France dans le sud de la France.

Malgré les erreurs passées de Mohamed, le président Mohed Altrad a décidé de lui offrir une seconde chance, soulignant ainsi ''l’engagement du club envers l’inclusion sociale et la réhabilitation’’

Mohamed Haouas retrouve donc officiellement le club où il a été formé et avec qui il aura remporté un titre de champion de France en 2022.