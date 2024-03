RUGBY. TRANSFERT. Billy Vunipola rejoint la colonie anglaise en Top 14 : Un nouveau défi au MHR qui promet

Selon les informations du Midi Olympique, le 3e ligne international de l'Angleterre et des Saracens Billy Vunipola a signé pour deux saisons à Montpellier.

TRANSFERT. TOP 14. Manu Tuilagi à Bayonne, vrai renfort de poids ou simple coup marketing ?Une autre figure du rugby anglais va débarquer en Top 14. Billy Vunipola, colosse du rugby anglais, posera ses valises à Montpellier pour deux saisons. L'info, révélée par Midi Olympique, arrive alors que les négociations avec le 3e ligne internationale était en cours depuis plusieurs semaines.

Après Farrell au Racing et Tuilagi à Bayonne, c'est au tour de Montpellier de frapper un grand coup. La signature de Vunipola chez les Cistes s'inscrit dans une véritable opération séduction du championnat de France envers les stars anglaises. Pour rappel, les internationaux Kyle Sinckler et Lewis Ludlam débarqueront à Toulon à la fin de la saison.

Bernard Laporte et son équipe ont su convaincre le troisième ligne après des semaines de tractations, signant ainsi un des transferts les plus emblématiques de cette saison. L'intérêt de Montpellier pour le joueur n'est pas nouveau, mais la concurrence était rude.

Entre le Racing qui s'est finalement retiré et le Japon qui faisait de l’œil à Vunipola, le choix du joueur pour le MHR montre sa volonté de rester en Europe et son intérêt pour le projet montpelliérain.

Vunipola arrive dans un contexte délicat pour Montpellier, actuellement en quête de stabilité en Top 14. Vunipola pourrait la pièce manquante pour dynamiser sa troisième ligne l'année prochaine. Il apportera à n'en pas douter de l'expérience et de l'envie sur le pré. À 31 ans, et s'il a quelque peu perdu de sa puissance ces dernières années, le joueur des Saracens est encore loin d'en avoir terminé avec l'ovalie.

On ne présente plus l'ancien char d'assaut du XV de la Rose. Champion de Premiership avec les Saracens à cinq reprises, finaliste de la Coupe du Monde en 2019, triple vainqueur de la Champions Cup avec les Sarries (2016, 2017 et 2019), sa venue est une promesse de performances et d'engagement pour les saisons à venir.

Ce transfert marque peut-être le dernier grand chapitre de la carrière de Vunipola, qui cherche à maximiser son impact et ses gains avant de raccrocher les crampons. Si le MHR n'est pas encore sorti d'affaire cette saison, avec une 12e place provisoire, il ne manque pas d'ambitions et rêve d'un nouveau titre après celui de 2022.