TRANSFERT. Plutôt la Rade que la Capitale ? Pierre-Louis Barassi sur le départ du Stade Toulousain

Jamais indiscutable à Toulouse depuis son arrivée au club en 2022, le centre international Pierre-Louis Barassi est pressenti à Toulon, d'après les informations de Yoann Huget.

En évoquant son nom, on a parfois tendance à oublier que le garçon fut international pour la première fois à 21 ans seulement, en pleine coupe du monde au Japon.

Pierre-Louis Barassi, puisque c’est de lui qu’on cause, n’a pourtant jamais explosé comme attendu, jusqu’ici. Au compteur, seules 3 petites sélections, tandis qu’à cause des blessures trop régulières et l’émergence de Paul Costes notamment, il ne s’est jamais affirmé comme un titulaire en puissance à Toulouse depuis son arrivée en 2022. Celle qui devait faire prendre un autre tournant à sa carrière.

Si bien qu’avec un contrat qui prendra fin en juin prochain, il est aujourd’hui peu probable de voir l’ancien lyonnais prolonger en Haute-Garonne. Très courtisé, le solide 3/4 centre (1m88 pour 100kg) devrait en effet rejoindre un autre club à l’été 2025.

Et Yoann Huget, aujourd’hui consultant pour Sud-Radio et encore très proche du vestiaire toulousain, d’éclaircir la question en évoquant la signature de Teddy Thomas à Ernest-Wallon : "En ce moment, On parle d’un départ de Pierre-Louis Barassi à Toulon."

Une association avec Frisch ?

Il faut dire que les places sont chères au Stade Toulousain et que le club va donc probablement devoir laisser partir un joueur de son calibre, avec l’arrivée de Thomas, qui peut désormais jouer au centre. Pour aller à Toulon, donc ?

On sait que Barassi - joueur à la fois physique, dynamique et élégant - reçoit des appels de phares de la part de gros clubs de Top 14 depuis le début de l’année 2024. Le Stade Français souhaitait un temps en faire un titulaire en puissance, au milieu du terrain.

Puis Clermont est arrivé à la charge il y a quelques mois, avant que le RCT ne soit finalement en pôle, aujourd’hui, à en croire ce qu’il se dit. Toulon, qui va perdre Fainga’anuku et Paia’aua l’été prochain, aurait là l’occasion de pouvoir constituer une paire de centres 100% JIFF et internationale, entre Barassi et Frisch. Et donc de vrais arguments pour tenter de le convaincre. D’autant qu’on sait que Toulon aime les anciens toulousains…