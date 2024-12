TOP 14. ''Les entraînements au Stade Toulousain, plus durs qu’un match'' : Huget alerte Teddy Thomas

Teddy Thomas au Stade Toulousain : un choix ambitieux. Yoann Huget applaudit, mais avertit : entre blessures et exigences physiques, le défi qui l’attend est colossal.

Teddy Thomas a officialisé sont départ du Stade Rochelais à la fin de la saison pour le Stade Toulousain. Une arrivée qui ne laisse pas indifférent Yoann Huget, ancien ailier emblématique des Rouge et Noir. S'il salue un transfert prometteur pour Sud Radio, Huget n'hésite pas à poser une question cruciale : Thomas pourra-t-il tenir le rythme infernal de Toulouse ?

Un transfert sous le signe de la passion

Pour Huget, l'engagement de Teddy Thomas est avant tout l'histoire d'une volonté partagée : "Teddy Thomas, il voulait déjà venir depuis le Racing où il était prêt à faire un effort financier pour venir à Toulouse. Donc déjà, il y a la volonté du joueur de venir, plus le fait que le joueur aime ce club et je pense qu'il peut s'épanouir pleinement au Stade Toulousain." Ce lien fort entre le joueur et le club pourrait favoriser son intégration et sa réussite dans l'effectif toulousain, déjà riche en talents.

Mais l'enthousiasme d'Yoann Huget est teinté de prudence. Il rappelle que le passif médical de Thomas pourrait être un frein majeur :

"Physiquement, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs ? Parce qu'on sait qu'à Toulouse, les entraînements sont beaucoup plus durs qu'un match, donc c'est le point d'interrogation sur ces petits pépins physiques qu'il peut avoir." Thomas n’a en effet pas été épargné par les blessures tout au long de sa carrière.

L'éternelle question des blessures

D'une blessure à la cheville en 2018 puis en 2019 avec le Racing 92 à sa récente lésion à l'adducteur droit avec La Rochelle, Teddy Thomas a cumulé les indisponibilités. On se souvient également de ses absences lors de matchs décisifs avec le XV de France, notamment contre l'Irlande en 2020 ou en 2022 avant le Tournoi. On pourrait aussi ajouter son forfait en avril 2024 avant d'affronter les Stormers.

Ces coups d’arrêt répétés interrogent sur sa capacité à résister au rythme intense imposé par le club toulousain. Malgré ces interrogations, le Stade Toulousain semble prêt à miser sur les qualités indéniables de l'ailier tricolore. Ses fulgurances sur le terrain et son instinct de finisseur en font un renfort précieux pour une équipe qui vise les sommets en Top 14 comme en Champions Cup.

Un défi physique à relever

Pour Thomas, l’enjeu sera de trouver une stabilité physique pour donner la pleine mesure de son talent. À Toulouse, où la culture de l’effort est une seconde nature, le défi est de taille. Mais s’il parvient à éviter l’infirmerie, l’ancien Rochelais pourrait écrire une belle page de sa carrière.

Le transfert de Teddy Thomas est donc une bonne opération, tant pour le joueur que pour le Stade Toulousain. Reste à savoir si ce pari audacieux se révélera gagnant. Une chose est sûre : les supporters toulousains seront au rendez-vous pour encourager leur nouvelle recrue, impatients de le voir briller sous leurs couleurs.