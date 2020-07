TRANSFERT - Pas de Béziers ni de Clermont pour Tulou, mais le LOU

L'ancien Castrais Alex Tulou n'ira finalement pas à Béziers ni Clermont. Il s'est engagé avec le LOU pour une saison.

Il était annoncé à Béziers dans le nouveau projet émirati, mais Alex Tulou ira finalement au LOU pour renforcer la troisième ligne d'un des cadors du Top 14. A 33 ans, il est a débuté en France avec Bourgoin dans les années 2010 avant de rejoindre le MHR et Castres avec qui il sera champion de France en 2018. Du haut de ses 235 matchs en professionnel pour 57 essais, il se dit heureux de rejoindre le club lyonnais pour une saison : "C’est un plaisir de retrouver un club comme le LOU Rugby. Je suis très content de continuer et impatient de me mettre au boulot avec le groupe ! C’est un gros challenge pour moi, je ferai le maximum sur le terrain."

Le LOU devait retrouver un numéro 8 d'expérience après le départ de Carl Fearns vers le Rouen Normandie pour deux saisons. Tulou sera cependant en concurrence avec Gillian Galan, fraîchement arrivé du Stade Toulousain. Il rejoindra également Mathieu Bastareaud et Remy Grosso qui se sont engagés avec le club lyonnais.