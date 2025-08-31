TRANSFERT. Le Top 14 se dispute déjà l’avenir d’un champion du monde très prometteur
À 21 ans, Hugo Reus est déjà au centre des attentions : champion du monde U20, en fin de contrat à Montpellier, il est suivi par l’UBB et Bayonne. Crédit image : Screenshot Youtube L'ÉQUIPE
Champion du monde U20 en 2023, Hugo Reus arrive en fin de contrat au MHR en juin. Courtisé par l’UBB, il a aussi visité Bayonne, où l’avenir au poste d’ouvreur reste ouvert.

L’UBB en première ligne

Champion du monde U20 en 2023, Hugo Reus vit des mois décisifs pour la suite de sa carrière. L’ouvreur de 21 ans arrive sera fin de contrat avec Montpellier en juin prochain, et plusieurs clubs du Top 14 ont déjà activé leurs antennes pour tenter de l’attirer.TOP 14. ''Je me suis mis une pression négative'' : Hugo Reus évoque son transfert difficile au MHRTOP 14. ''Je me suis mis une pression négative'' : Hugo Reus évoque son transfert difficile au MHRSelon Sud Ouest, l’Union Bordeaux-Bègles suit de près le Périgourdin depuis de longs mois. L’UBB cherche à sécuriser l’avenir de son poste d’ouvreur derrière Jalibert et voit en Reus un joueur d’avenir, capable d’apporter sa vista et son pied précis dans un collectif déjà très dense. Pour rappel, Joey Carbery a signé deux ans à l'UBB et sera également en fin de contrat en 2026.

Bayonne, le contre-ruck

Mais l’UBB n’est pas seule sur le dossier. L’Aviron Bayonnais serait également invité dans la mêlée. Le quotidien régional révèle que le joueur a visité les installations du club basque, preuve de l’intérêt concret de l’Aviron pour celui qui a aussi porté les couleurs de La Rochelle avant de rejoindre le MHR. Il faut dire que Gareth Anscombe n'a signé qu'une saison au Pays Basque pour le moment. Il y a donc une opportunité aux côtés de Joris Segonds.

Un avenir à écrire

À Montpellier, Hugo Reus a connu une trajectoire contrastée. Arrivé dans l'Hérault en cours de saison 2024/2025, il a reconnu lui-même s’être « mis la pression » (via Actu Rugby). Il a néanmoins montré des qualités qui attirent logiquement les convoitises.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ouvreur assurait récemment vouloir « repartir comme à ses débuts ». Une déclaration qui colle parfaitement à cette situation charnière : rester pour s’imposer à Montpellier ou s’offrir un nouveau départ sous d’autres couleurs. Pour rappel, le jeune Léo Coly, 25 ans, partira justement à Bayonne à l'issue de la saison 2025/2026. Top 14. ''Pourquoi faire semblant ?'' : Coly donne les raisons de son départ du MHRTop 14. ''Pourquoi faire semblant ?'' : Coly donne les raisons de son départ du MHR

Un profil précieux

À seulement 21 ans, Reus a encore une grosse marge de progression. Et dans un Top 14 où les jeunes ouvreurs français de haut niveau ne sont pas légion, il a forcément une carte à jouer. Reus, c’est un pied gauche soyeux, une bonne lecture du jeu et une vraie capacité à gérer le tempo. 

D’ici au printemps, le dossier devrait s’accélérer. Entre l’UBB, Bayonne et pourquoi pas d’autres prétendants, l’avenir du champion du monde U20 pourrait bien animer le marché des transferts dans les prochaines semaines.

