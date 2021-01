TRANSFERT. La star du XIII Roger Tuivasa-Sheck va débarquer à XV et vise la Coupe du monde 2023

La star des Warriors Roger Tuivasa-Sheck va tenter sa chance à XV et espère jouer la Coupe du monde 2023 en France avec les All Blacks.

Roger Tuivasa-Sheck a confirmé qu'il allait tenter sa chance à XV à l'issue de la saison de NRL. Le Néo-Zélandais n'est pas le premier treiziste à changer de discipline. Et tous n'ont pas eu le succès de Sonny Bill Williams en club ou avec les All Blacks. Mais à l'instar de SBW, RTS est loin d'être un inconnu sur la planète XIII. En 2013, il remportait le championnat national avec Williams sous le maillot des Roosters et été élu meilleur ailier de NRL. La même année, il était finaliste de la coupe du monde de la discipline avec la Nouvelle-Zélande, toujours aux côtés de SBW. Il sera ensuite élu meilleur arrière en 2015 puis meilleur joueur de NRL en 2018. Outre ces distinctions, ce qui a fait sa réputation, ce sont principalement ses appuis destructeurs, faisant de lui l'une des stars de la ligue australienne.



Son départ des Warriors, dont il est le capitaine est clairement une perte pour la NRL. Mais ce qu'il peut apporter à XV pourrait être énorme. Pour l'heure, on ne connaît pas encore son point de chute en Super Rugby. Mais on imagine que les Blues d'Auckland seront favoris puisqu'il y a grandi après avoir vu le jour aux Samoa. S'il a décidé de changer de discipline à 27 ans, c'est parce qu'il rêve de porter le maillot des All Blacks. En ligne de mire, la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Soutenu par son club et ses coéquipiers, celui qui a été élu capitaine de l'année en 2020, RTS devrait sans nul doute évoluer à l'aile ou l'arrière, deux postes où il excelle et qui faciliteront sa transition. Cependant, ce sont aussi deux postes où la concurrence est énorme chez les All Blacks, avec notamment les frères Barrett en ce qui concerne le numéro 15. Le voir au centre serait plus improbable et lui demanderait un plus long temps d'apprentissage. Il faudra cependant attendre pour le savoir puisque la saison régulière de NRL se déroule de mars à août. Super Rugby. Savea, Ranger... ces 5 joueurs passés par la France et qui retrouveront la NZ cette année