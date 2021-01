Super Rugby. Savea, Ranger... ces 5 joueurs passés par la France et qui retrouveront la NZ cette année

Le Super Rugby Aotearoa reprenant ses droits dans un mois, voici l'occasion pour nous de faire un point sur les franchises engagées, un autre sur les revenants.

L’Aotearoa, c’est dans un mois ! Après avoir connu une inauguration de folie en 2020, la version néo-zélandaise et en vase clos strict du Super Rugby se poursuivra donc cette année du 26 février au 8 mai. Comme ce fut le cas l’an passé, le championnat se déroulera en matchs aller-retours sur 10 week-ends, avant que la finale - annulée pour cas de Covid à Auckland lors de la première édition - ne conclue la saison en beauté, entre les 2 premiers de la phase régulière. Comme depuis plusieurs années maintenant, les Crusaders s’avanceront une nouvelle fois en tant que favoris à leur propre succession (4 titres en 4 ans depuis 2017), tandis que leurs principaux rivaux de l’an dernier, les Blues, ont vu leur vedette Beauden Barrett prendre la direction du Japon pour une année de césure. Il sera donc difficile de faire aussi bien, alors qu’ils ne bénéficieront également plus de l’effet de surprise sur lequel ils ont surfé en 2020. D’autant que derrière, même si les Hurricanes ont perdu gros à l’intersaison à cause des départs de Perenara, Lam ou Van Wyk, ils ont - sur le papier - parfaitement géré leur remplacement avec les arrivées de Julian Savea et Lolagi Visinia dans la capitale.

[TRANSFERT] Super Rugby - Retour aux sources pour le ''Bus'' Julian SaveaEn plus des deux trois-quarts expérimentés, les Canes s’appuieront toujours sur l’un des packs les plus solides de l’archipel Kiwi et ses facteurs X de la ligne arrière que sont Ngani Laumape et Jordie Barrett. Quant aux Highlanders, traditionnellement la franchise la plus faible du pays, ils furent étonnants et emballants - avec leurs moyens - l’an dernier et pourraient, qui sait, jouer les trouble-fêtes lors de l'édition 2021 à la faveur d’un solide recrutement notamment. Au-delà de l’inamovible leader Aaron Smith à la mêlée, ou de Shannon Frizell en 6, toujours présents, les hommes de Dunedin auront de nouveaux arguments avec les arrivées de Liam Squire (de retour après une longue période de troubles), du finisseur des Chiefs Solomon Alaimalo, mais aussi da révélation japonaise du dernier Mondial Kazuki Himeno en numéro 8. Enfin, les Chiefs, bons derniers sans aucune victoire l’an dernier, tenteront de retrouver des couleurs cette saison. Néanmoins, avec un effectif encore un poil diminué selon nous, il sera compliqué pour eux d’inverser la tendance. Même si, la tournée des Lions britanniques entraînant la réquisition de Warren Gatland, le changement d’entraîneur à leur tête pourrait insuffler une nouvelle dynamique. Tout ça pour quoi, au fait ? Ah oui, les retours les plus attendus de la saison ! Fait assez rare, ils seront 5 « anciens » pensionnaires du Super Rugby à revenir fouler les terrains au pays des maoris cette année après un passage dans l’Hexagone. Certains bien connus, d’autres totalement oubliés !

Julian Savea - Hurricanes : Le Bus est de retour ! À la faveur d’une Mitre 10 Cup réussie avec Wellington, l’ancien All Black aux 46 essais en 54 sélections réintègre donc le groupe des Hurricanes après presque 3 ans d’absence et un passage par la France et Toulon très mitigé. À 30 ans, l’ancien meilleur ailier du monde n’est plus celui qui marchait sur tout le monde en 2015, mais il semblerait qu’il ait repris du poil de la bête après une préparation physique digne de ce nom. S'il aura la lourde tâche de remplacer la bombe Ben Lam (33 essais en 56 matchs), partie pour Bordeaux, le numéro 11 apportera toute son expérience et sa néo-polyvalence à une franchise qu’il connaît (très) bien, pour avoir marqué 49 essais en 120 rencontres avec elle. Il retrouvera donc son cadet, Ardie, avec qui il formera l’un des deux seuls duos de frères à jouer ensemble en Super Rugby cette année.

Rene Ranger - Crusaders : Nous vous le relayions il y a quelques jours, l’ancienne terreur des défenses retrouvera bien le Super Rugby cette saison, après des années d’absence. À 34 ans, Ranger s’est en effet engagé comme joueur supplémentaire avec les Crusaders pour pallier les absences de George Bridge et Manasa Mataele. Sa capacité à jouer à l’aile comme au centre et sa grande expérience désormais devraient rendre de fiers services à la ligne de trois-quarts des quadruples champions en titre, désireux de poursuivre leur incroyable série. Une nouvelle destination surprenante pour l’ancien joueur des Blues (76 matchs), lui qui fut notamment passé par Montpellier, La Rochelle, les Sunwolves, la Top League japonaise ou encore la Major League américaine durant sa longue carrière. Aussi irrégulier soit-il, personne n’a oublié les timbres majeurs qu’a distribué le All Black aux 6 sélections ces 10 dernières années. À cours sûr l’une des attractions de l’année !

Lolagi Visinia - Hurricanes : Les Grenoblois se souviennent bien de cet arrière/ailier de 28 ans, auteur de 17 essais en 40 rencontres avec le FCG. Quoi qu’un brin irrégulier et à l’hygiène de vie qui laisse parfois à désirer, Visinia n’en reste pas moins un joueur capable d’énormes différences grâce à son physique (1m94 pour 101kg) et ses qualités athlétiques. Un pur produit de la région d’Auckland, qui a d’ailleurs connu le Super Rugby à une quarantaine de reprises sous les couleurs des Blues avant son passage en Isère. Mais qui le retrouvera donc sous la tunique des Hurricanes, qui compteront - comme sur Savea - sur lui pour faire oublier les départs vers l’Europe de Lam et Van Wyk. Un colosse en chasse un autre dans la capitale néo-zélandaise…

Simon Hickey - Hurricanes : Et lui ? Vous l’aviez oublié ? Les Bordelais s’en souviennent certainement, Simon Hickey a évolué durant trois saisons à l’ouverture en Gironde, avant de prendre le cap de l’Ecosse et Edimbourg. S’il n’a pas laissé un souvenir impérissable dans l’Hexagone (malgré 302 points) et qu’il n’a jamais été un titulaire à part entière en Europe, le numéro 10 de 27 ans pourrait cette - enfin - endosser ce rôle cette saison. Ce frère d’un international de cricket s’est en effet engagé avec les Hurricanes, toujours à la recherche d’un meneur de jeu digne de ce nom depuis le départ de Beauden Barrett. De retour dans l’archipel kiwi après des années d’exil, il sera en concurrence avec Garden-Bishop à l’ouverture des Canes.

Nehe Milner-Skudder - Highlanders : Oui, le « Skudz » n’a jamais évolué en France nous direz-vous, la faute à une épaule lancinante depuis des années qui l’a empêché d’honorer son contrat de 3 saisons avec le RCT. Oui, il avait déjà rejoint le Super Rugby l’an passé en signant avec les Highlanders, on sait. Oui mais voilà, l’arrière de 30 ans n’a pu disputer la moindre minute lors de la première édition de l’Aoetaroa et, ne serait-ce que pour l’attraction que représenterait un retour de l’ancienne pépite des Blacks (13 sélections, 12 essais) au plus haut-niveau, il intègre volontiers notre liste. Bon an, mal an, ce « hot stopper » comme on en fait peu a fini par jouer 10 rencontres avec Manawatu lors de la dernière ITM Cup, et devrait donc faire son grand retour en Super Rugby cette année puisqu’il est à nouveau inscrit dans le squad des hommes de Dunedin. Un garçon qui, s’il parvient à enchaîner, pourrait avec les autres venues de Squire, Himeno, Paea ou Alaimalo, amener la dernière touche de talent qu’il manquait au Forsyth Barr Stadium. On en salive d’avance !