[TRANSFERT] Super Rugby - Retour aux sources pour le ''Bus'' Julian Savea

La franchise de Wellington vient d’officialiser la signature de Julian Savea aka le « Bus » pour la saison prochaine.

La nouvelle fait déjà le tour des plateformes locales. Certes Julian Savea (30 ans) n’est plus ce qu’il était, mais il n’empêche que l’empreinte qu’il a laissée au rugby néo-zélandais reste, elle, indélébile. Alors, aux antipodes, son retour aux Hurricanes pour la saison 2021 de l’Aotearoa fait grand bruit depuis son annonce dans la nuit. Il faut dire qu’avec 46 essais en 54 sélections entre 2012 et 2017, nombreux étaient ceux qui pensaient même qu’il battrait à plat de couture le record de réalisations sous le maillot noir, toujours détenu par Doug Howlett avec 49. Mais la suite de sa carrière et sa forme physique en ont décidé autrement...



Une signature en guise de satisfaction pour le premier des frères Savea, désireux de retrouver un contrat en Super Rugby depuis son retour en Nouvelle-Zélande en mai dernier. « Je suis excité et reconnaissant d’avoir une nouvelle occasion de remettre le maillot jaune et de jouer avec mes frères », avouait-il au Stuff. Tout en restant très humble : « Être l'un des joueurs les plus capés et revenir est génial, mais cela me donne simplement l'expérience de comprendre que je dois gagner ma place, où que ce soit. » Pour rappel, après un passage très mitigé de deux saisons sur la Rade, l’ancien Toulonnais battait depuis le fer avec sa province des Wellington Lions en ITM Cup, avec qui il a d’ailleurs inscrit l’essai de la victoire face à North Harbour le week-end dernier. Auteur de 2 essais en 4 matches avec son club, semble-t-il à nouveau percutant et décrit comme « en grande forme physique » par le coach des Canes Jason Holland, « The Bus » sera un renfort de choix pour la franchise de Wellington, qui vient de perdre Ben Lam et Kobus Van Wik à l’intersaison. « Nous savons quelle genre de menace il peut-être », a conclu son futur entraîneur.