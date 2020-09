Ben Lam (UBB) privé d'un sublime essai de 80m après une triple accélération dévastatrice [VIDEO]

La recrue néo-zélandaise de l'UBB Ben Lam a manqué une superbe occasion d'inscrire son premier essai sous ses nouvelles couleurs en Challenge Cup

Challenge Cup - Semi Radradra et les Bristol Bears ne font qu'une bouchée des Dragons [VIDEO]Tandis que Semi Radradra brille avec son nouveau club Bristol, celui qui doit le faire oublier, le Néo-Zélandais Ben Lam, faisait ses grands débuts sous le maillot bordelais ce samedi en quart de finale de la Challenge Cup contre Édimbourg. Le vainqueur de ce match gagnant sa place en demie contre les Bears du Fidjien. De quoi donner l'eau à la bouche des supporters à l'idée de voir Radradra et Lam croiser le fer. Ce samedi, l'ancien joueur des Hurricanes a montré beaucoup d'envie sur le pré de Chaban-Delmas et demandé beaucoup de ballons. L'une de ses prises de balle en première période a provoqué une vague d'excitation dans le public.



Après un dégagement récupéré par Cordero, auteur du premier essai de l'UBB, Lam, servi dans les 22 mètres bordelais par Jalibert, a réussi à éviter un défenseur monté en pointe. D'une première accélération, il a pris le meilleur sur l'ailier et le centre adverse. Puis déposé l'ouvreur et l'arrière d'Édimbourg d'une seconde accélération. S'il a plusieurs fois levé les yeux, feinté et tenté de servir ses coéquipiers, il a fini par opté pour la course solitaire. En ligne de mire, l'en-but écossais. Mais c'était sans compter sur un incroyable retour de Mata. Le troisième ligne a réalisé un sauvetage décisif qui a privé le Néo-Zélandais de l'un des plus beaux essais de l'année.