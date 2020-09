Challenge Cup - Semi Radradra et les Bristol Bears ne font qu'une bouchée des Dragons [VIDEO]

Les Bristol Bears sont les premiers qualifiés pour les demi-finales européennes. L'équipe anglaise n'a fait qu'une bouchée des Gallois de Newport.

Semi Radradra commence déjà à marcher sur la Premiership avec Bristol [VIDÉO]Bristol se présente comme un véritable favori pour le titre en Challenge Cup. Lors du premier quart de finale européen de ce vendredi soir, les Bears ont été sans pitié avec les Dragons de Newport. On a eu l'impression de revoir la scène de The Revenant avec Leonardo DiCaprio, sauf qu'ici, l'ours est sorti vainqueur. Les Bears ont passé plus de 50 points aux Gallois à la faveur de sept essais. Ces derniers avaient pourtant frappé les premiers par Hewitt de fort belle manière. Mais sous l'impulsion de Semi Radradra, dans tous les bons coups, ils ont plié le match en l'espace de quelques minutes avant l'heure de jeu. Hughes puis Earl par deux fois ont marqué trois essais entre la 20e et la 26e. Au retour des citrons, l'ancien Bordelais a mis les cannes pour une superbe réalisation de 60m. S'il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir les trois derniers essais de Bristol, la victoire avait déjà choisi son camp.