Semi Radradra commence déjà à marcher sur la Premiership avec Bristol [VIDÉO]

L'ancien Bordelais Semi Radradra fait déjà parler de lui sous ses nouvelles couleurs. Le Fidjien a été impressionnant avec Bristol contre Gloucester.

Premiership - Le choc dangereux entre Nanai et Jonny May [VIDEO]Contrairement au Top 14, la Premiership a choisi d'aller au bout de sa saison. Les clubs anglais ont donc repris le chemin des terrains de manière officielle la semaine passée. L'occasion de découvrir Semi Radradra sous ses nouvelles couleurs. Et le bilan est bon pour l'ancien joueur de l'UBB. Deux matchs, deux victoires face aux Saracens, qui n'ont rien n'a jouer cette année, et Gloucester ce vendredi soir. Et si vous vous inquiétiez pour le Fidjien, sachez que son passage de la Gironde aux bords de l'Avon ne lui a fait ni chaud ni froid. On l'avait quitté en grande forme avec l'UBB, on l'a retrouvé en cannes et décisif pour les Bears.



Dans son style caractéristique, il a été mis à contribution pour faire mal à la défense avec sa puissance. Sa vitesse lui a aussi permis de faire la différence et d'exploiter les espaces. C'est comme ça qu'il a permis à l'un de ses coéquipiers de marquer après une superbe percée et une passe à une main de toute beauté. Il y est aussi allé de son essai, son premier en Premiership, à la 51e minute après avoir résisté à plusieurs défenseurs. Il a ainsi largement participé à la victoire 24-33 de Bristol. L'UBB prie pour que Ben Lam soit aussi performant en Top 14.