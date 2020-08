Premiership - Le choc dangereux entre Nanai et Jonny May [VIDEO]

L'ailier anglais Jonny May a dû quitter ses coéquipiers après un plaquage à l'épaule dangereux du centre de Worcester, Melani Nanai.

Pour son retour avec les Worcester Warrios depuis 2017, Jonny May n'a pu jouer que 20 minutes. Après un plaquage dangereux du centre adverse de Worcester, Melani Nanai, l'ailier international a dû quitter ses coéquipiers prématurément. L'arbitre de la rencontre Christophe Ridley a décidé de faire appel à la vidéo pour vérifier le geste et les images ont suggéré que l'épaule du Samoan de 27 ans est entrée en contact avec la tête de May. De plus, Nanai ne fait pas l'effort de se baisser et d'utiliser ses bras.

Le joueur de Worcester s'est vu attribuer un carton rouge mais il a tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux : "Je voulais juste dire pardon à Jonny May, à mes coéquipiers, au staff des Worcester Warriors et à tous nos supporters d'hier. Je n'avais pas l'intention de plaquer comme ça et je souhaite le meilleur à Jonny et à Gloucester pour le reste de la saison." Les Warriors ont eu du mal à tenir à 14 dans ce match, face à une équipe de Gloucester qui s'annonce solide pour la suite de la saison. Score final, 44 à 15 pour les coéquipiers de Jonny May.