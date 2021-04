TRANSFERT. Et si Teddy Thomas restait finalement au Racing 92 ?

Dans un entretien accordé à RMC, Jacky Lorenzetti semble ouvrir la porte à une éventuelle prolongation de son ailier international.

"La décision prise, c'est qu'on arrête. Mais l'arrivée de Gaël Fickou peut ouvrir une nouvelle réfléxion." C'est l'un des feuilletons transferts de cette saison 2020/2021 : où évoluera Teddy Thomas la saison prochaine ? A priori non conservé par le Racing 92, l'ailier du XV de France s'est retrouvé sur le marché. Un temps, son nom a d'abord été évoqué du côté du Stade Toulousain. Le champion de France va perdre Yoann Huget, et ainsi libérer de la masse salariale.

Las, selon les informations du Midi Olympique, Thomas et les Rouge et Noir ne se sont pas mis d'accord.

TRANSFERT. Et si Pierre-Louis Barassi débarquait au Stade Toulousain ?Dans le même temps, le journal se faisait l'écho d'un possible jeu de chaises musicales, où un éventuel départ du Lyonnais Pierre-Louis Barassi vers la Ville rose pouvait libérer une place dans l'effectif du LOU pour Teddy Thomas. Piste éteinte dans la semaine par le président lyonnais, affirmant que le centre resterait bien jusqu'à la fin de son contrat.

Entre les lignes, on comprend que Thomas se retrouve sans perspective à la hauteur de ses prétentions sportives et salariales. Mais va-t-il vraiment quitter le 92 ? Dans un entretien accordé à RMC, Jacky Lorenzetti semble entrouvrir la porte à son ailier. On le sait, ce dernier est très proche de la nouvelle recrue du club, Gaël Fickou. Leur amitié pourrait-elle pousser l'ailier a "trouvé la clé", et répondre aux attentes du club ?

Football, NBA : à quoi ressemble le système des transferts dans les autres sports que le rugby ?Zebo parti, le Racing peut-il prolonger Thomas, si ce dernier accepte de baisser son salaire ? Le président Lorenzetti l'affirme : pour le moment, l'ancien joueur du Biarritz Olympique, "revenu vers nous" est sur le départ. "Mais l'arrivée de Gaël Fickou peut ouvrir une nouvelle réfléxion."

Retrouvez l'entretien complet ici.

Et aussi :

RACING 92. Gaël Fickou ne jouera pas contre le Stade Français Paris, assure Travers