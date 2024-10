TRANSFERT. En recherche active, Lyon a trouvé le successeur du phénomène Niniashvili… en ProD2 !

L’arrière de l’AS Béziers Gabin Lorre devrait s’engager au LOU pour les 3 prochaines saisons, d’après le Midi Olympique. Une belle prise !

Il avait prolongé avec son club « formateur » un peu plus tôt dans l’année. Mais sa clause payante Top 14 laissait largement imaginer que le dit Gabin Lorre ne tarderait pas à s’engager dans l’élite du rugby français.

Car pour un tel talent, nombreux sont les clubs prêts à payer, généralement. Pisté par de nombreux clubs la saison passée (dont le Stade Toulousain !), l’arrière de l’AS Béziers avait eu des contacts plus poussés avec l’USAP, récemment.

La proximité avec son Hérault natal et chéri, la facilité avec laquelle le club donne sa chance à des joueurs de ProD2 et le projet global aurait pu donner l’avantage à Perpignan dans le dossier.

Finalement et d’après le Midi Olympique, l’arrière au pied d’or se serait engagé à Lyon. Désireux de remplacer son Géorgien Davit Niniashvili (en partance pour La Rochelle) au plus vite, le LOU a donc trouvé les arguments pour un accord avec ce grand talent de ProD2.

Meilleur arrière de la division depuis 2 ans, auteur de 14 essais et 4 drops la saison dernière, Lorre a également la capacité de buter, notamment de loin. Un joueur complet, très rapide, doué pour les relances et qui sent tout simplement le rugby.

Pour Béziers en revanche, ce sera une lourde perte, après avoir déjà dû laisser partir Costa Storti cet été. Mais impossible de garder un tel talent de pas encore 23 ans, en ProD2, sur la durée…

Auteur d’un doublé contre Grenoble vendredi dernier, Lorre a notamment la particularité d’avoir inscrit 7 doublés sur les 25 essais inscrits dans l’antichambre du Top 14 depuis le début de sa carrière. De l’or en barre, on vous dit !