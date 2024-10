TRANSFERTS. Deux stars internationales sur les radars de Montpellier

Déjà en difficulté au classement, Montpellier se positionne sur plusieurs joueurs internationaux pour se renforcer la saison prochaine et retrouver le haut du classement.

Montpellier ne lâche rien, malgré une saison un peu galère, et veut du lourd pour se renforcer l’an prochain. D'après le Midi Olympique, le club héraultais a les yeux tournés vers l’international, avec deux cibles de taille dans le viseur : All Black et un Irlandais. Rien que ça !

Finlay Christie, demi de mêlée néo-zélandais de 29 ans (23 sélections), pourrait bien débarquer dans l’Hérault. Actuellement aux Auckland Blues et présent lors de la dernière Coupe du monde, le All Black arrive en fin de contrat avec la NZRU. Alors oui, la Fédération néo-zélandaise lui a fait une offre pour rester, mais Finlay pourrait bien être tenté par l’aventure européenne. Et Montpellier ne s’est pas fait prier pour lui faire savoir qu’il serait le bienvenu. Une réponse est attendue la semaine prochaine, affaire à suivre.

Et qui pourrait-on retrouver à ses côtés à la charnière ? Ross Byrne, l’ouvreur irlandais de 29 ans (22 sélections), qui a eu la lourde tâche de succéder à Johnny Sexton au Leinster.

Moins dans les petits papiers du sélectionneur Andy Farrell, qui l’a placé numéro 3 dans sa hiérarchie des ouvreurs, Ross commence à se demander si un départ en Top 14 ne serait pas une bonne idée. Là encore, Montpellier s’est positionné, espérant attirer le demi d’ouverture au GGL Stadium pour la saison prochaine.

Un espoir anglais pisté

Mais ce n’est pas tout ! Toujours d'après le Midi Olympique, le MHR lorgne aussi du côté de l’Angleterre avec le jeune et prometteur centre Lennox Anyanwu, 23 ans, qui fait sensation aux Harlequins cette saison. Avec ses qualités physiques impressionnantes et ses quatre titularisations déjà cette saison, il tape dans l’œil des Montpelliérains. Le seul hic ? Les Saracens sont aussi sur le coup. La bataille est ouverte entre les deux clubs pour attirer ce jeune talent, d’autant que la fédération anglaise garde un œil attentif sur son évolution.

Enfin, dans leur quête de puissance au centre, Montpellier avait aussi tenté le coup avec Sione Tuipulotu, l’international écossais (27 ans, 28 sélections). Mais malheureusement pour eux, l’actuel joueur de Glasgow devrait continuer sa route en Écosse, soulageant au passage la Fédération écossaise qui veut le garder.

En bref, Montpellier met les bouchées doubles pour attirer des stars internationales, afin d'améliorer encore l’effectif. Cependant, le club de Mohed Altrad devra faire attention à son quota de JIFF (joueur issu des filières de formation), qui était déjà un problème la saison passée.