TRANSFERT. Déjà pisté par plusieurs clubs de Top 14, où Camille Chat pourrait-il rebondir ?

Toujours difficile de se remettre en couple après une longue relation qui se termine mal. Mais Camille Chat ne manque en tous cas pas de propositions en Top 14 …

De toute évidence, un tel profil sur le marché des transferts en plein mois de janvier est rare, pour ne pas dire exceptionnel. En ce sens, on était prêt à mettre notre PEL (on ne prend pas trop de risques) sur le fait que Camille Chat se verrait courtiser comme un Ashera, dans la foulée de son "départ à l’amiable" du Racing 92.

Et ? Évidemment, cela ne manque pas. Après un départ officialisé lundi, voilà que ce mercredi soir, le Midi Olympique et son spécialiste de la région parisienne évoquaient déjà des contacts entre la boule de muscles aux 33 sélections et 3 clubs de Top 14.

En premier lieu, l’Aviron Bayonnais, qui cherche à compléter son talon en vue des prochaines saisons, alors que seuls le jeune Lucas Martin et Facundo Bosch seront vraisemblablement là en 2025/2026.

TOP 14. Libéré par le Racing 92, Camille Chat va-t-il se retrouver sans club en 2025 ?

Clermont aussi voudrait Chat, et ça tombe bien, on imagine que son profil pourrait coller avec ce que cherche Christophe Urios, lui qui pourrait aussi épauler Barnabé Massa. Le hic ? C’est que l’ASM et déjà plein à ce poste avec Folau Fainga’a et Etienne Fourcade également, alors que l’Australien est encore là jusqu’à l’été prochain.

De fait, on imagine que ces clubs devront consentir de vrais efforts s’ils veulent recruter l’ancien talonneur du Racing 92, et toutes ses garanties. À moins que lui aussi, vu sa position, ne fasse guère trop le difficile.

Toujours est-il que Vannes, évidemment intéressé par le Bourguignon, ne serait pas dans la course d’après le Midol. Dernier du Top 14, le promu n’amènerait en effet pas suffisamment de garanties à « Camtar », qui souhaitera certainement retrouver un club ambitieux pour relancer sa carrière et pourquoi pas prétendre de nouveau à l’équipe de France un jour.

TRANSFERT. Un (très) grand talent de ProD2 attendu à La Rochelle la saison prochaine ?

Il n’en reste pas moins, à l’heure d’écrire ces lignes, l’un des joueurs les plus convoités de l’Hexagone. Affaire à suivre…