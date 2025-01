TRANSFERT. Un (très) grand talent de ProD2 attendu à La Rochelle la saison prochaine ?

Le Top 14 fait les yeux doux au très prometteur arrière de Colomiers Ugo Pacome. Qui pourrait donc rejoindre l’élite l’été prochain.

Depuis quelques saisons, la ProD2 est en quelque sorte devenue une ligue des talents. Plus que jamais la véritable antichambre du Top 14, la 2ème division fournit des talents à la pelle à sa supérieure, chaque année.

Ainsi, on sait par exemple que le génial Gabin de Béziers Lorre s’en ira du côté de Lyon, l’été prochain. Quand d’autres jeunes talents sont pistés.

C’est notamment le cas d’Ugo Pacome, jeune arrière de 19 ans de Colomiers, qui a déjà inscrit 4 essais en 13 matchs cette saison. Joueur rapide (flashé à plus de 35km/h), élancé (1m88 pour 90kg), talentueux et doté d’un pied gauche puissant et précis, il est le numéro 15 titulaire chez les Hauts-Garonnais cette saison.

Les efforts payent et je me régale ! Je me sens de plus en plus serein et meilleur après chaque semaine à l’entraînement. Je prends du plaisir et mon jeu évolue. Je me fixe des objectifs à court terme et ils augmentent petit à petit - pour le club de Colomiers

Un profil qui intéresse forcément des clubs, et même les plus grands. Si le voisin toulousain semble avoir ce qu’il faut en termes de relève dans le triangle arrière, Pau mais aussi La Rochelle aimeraient s’attacher ses services.

Si le club béarnais semblait tenir la corde il y a quelques semaines, l’arrivée de La Rochelle dans la partie a semble-t-il changé la donne. Le Midi Olympique indique ce lundi que les contacts entre les deux partis seraient avancés, d’autant que Pacome dispose d’une clause dans son contrat pour rejoindre un club de Top 14.

Pour rappel, La Rochelle a déjà recruté le Géorgien Davit Niniashvili au poste d’arrière pour la saison prochaine. Mais les saisons de Top 14 sont longues et le Columérin pure souche se dit probablement qu’il aura du temps de jeu à un moment ou à un autre…