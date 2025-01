TOP 14. Libéré par le Racing 92, Camille Chat va-t-il se retrouver sans club en 2025 ?

TRANSFERT. Camille Chat sur le marché, le Top 14 va-t-il s’enflammer pour le talonneur aux cuisseaux d’acier ?

Dire que la carrière de Camille Chat est jusqu’ici une déception relève du tout euphémisme. Et ce tant les promesses faites par le surpuissant talonneur furent immenses, dès ses premiers pas en pro et ce jusqu’au Mondial 2019.

Et cela ne va pas en s’améliorant pour l’instant puisque le numéro 2 de 29 ans devrait bel et bien quitter le Racing 92 dans les prochains jours. Mis à pied par le club francilien suite d’une affaire extra-sportive au lendemain d’une fête entre joueurs, il s’entraînait depuis de son côté, gardant la forme à grands coups de séances de crossfit, par exemple.

Selon les informations du Midi Olympique, les deux parties seraient tombées d'accord pour une séparation à l'amiable. Et ce même si Chat était lié au club qu'il avait rejoint à l'adolescence jusqu'en 2027.



On aurait donc aimé que l’histoire entre le Racing et l’un de ses plus fidèles soldats ne se solde pas comme ça, en eau de boudin. D’autant que Chat était l’un des fers de lance du pack des Hauts-de-Seine. Mais ça ne serait pas le premier loupé du talonneur, selon L’Equipe…

Nul doute, néanmoins, que le talon aux 33 sélections trouvera rapidement un nouveau défi, tant son profil explosif pourrait plaire à de nombreux clubs. On imagine ainsi très bien Camille Chat disposer de l’embarras du choix d’ici une semaine.

Car un joueur de sa trempe, JIFF et certainement assoiffé de revanche, ne se trouve pas tous 4 matins au mois de janvier, aux 4 coins du royaume de France et de Navarre…