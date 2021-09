TRANSFERT - Baubigny et Colombe quitteront finalement le Racing prochainement !

Les jeunes Teddy Baubigny et Georges-Henri Colombe quitteront le Racing à la fin de la saison d'après L'Équipe. En revanche, Antoine Gibert devrait prolonger.

C'est une information signée L'Équipe. D'après le célèbre quotidien, Georges-Henri Colombe et Teddy Baubigny quitteront bel et bien le Racing à la fin de la saison. Si l'on savait que le premier nommé était très proche de s'engager à La Rochelle depuis quelque temps, il aurait désormais annoncé son départ à ses dirigeants pour rejoindre la Charente-Maritime et Ronan O'Gara, ce que confirmait le Midol ce lundi également.

Néanmoins, alors que certains médias spécialistes annonçaient que son compère de la première ligne Teddy Baubigny pourrait finalement rester dans le 92 puisque priorité du club francilien, le journal propriété du groupe Amaury affirmait aujourd'hui que ce dernier ne prolongerait finalement pas, la faute à des revendications salariales auxquelles ne pourrait pas donner suite l'entité des Hauts-de-Seine. Alors où partira le talonneur international (1 sélection) ? Comme évoqué la semaine passée, le RCT (qui pourrait revenir à la charge après son offre refusée) et La Rochelle - encore et toujours - seraient en pôle sur le dossier. Mais il faudra sortir les deniers...

TOP 14. TRANSFERT. Teddy Baubigny dans le viseur d'un cador du championnat ?