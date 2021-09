TOP 14. TRANSFERT. Teddy Baubigny dans le viseur d'un cador du championnat ?

En fin de contrat à la fin de la saison, Teddy Baubigny, du fait de son âge et de ses qualités, attise évidemment les convoitises. Le RCT se tiendrait prêt.

À travers l'article sur Mauro Icardi que nous vous proposions ce matin, on évoquait le casse-tête des 22 fins de contrats côté Racing. Que voulait-on dire par là ? Tout simplement que Jacky Lorenzetti aurait la lourde tâche de faire face à 22 fins de contrat dans son effectif à la fin de la saison. Autrement dit près de 60% de son groupe. Une équation qu'il faudra arriver à gérer en conservant autant d'éléments que possible, tout en comptant un potentiel recrutement et en veillant à faire rentrer tout ça dans les clous du salary cap...

Ainsi, parmi les éléments plus susceptibles de quitter le navire que d'autres, après Antoine Gibert, il y a aussi Teddy Baubigny. Le "neveu" de Patrick Serrière sera lui aussi en fin de contrat au terme du néo-exercice et, du fait de son âge et de ses qualités, attise évidemment les convoitises. Alors, quand on sait également que Camille Chat en aura encore pour 10 ans au talon du Racing et que l'on comprend qu'il sera donc la priorité des Ciels et Blancs au poste, son plus jeune alter-ego pourrait être une denrée difficile à conserver dans les Hauts-de-Seine. En effet, le Midi Olympique croit savoir que le RCT serait déjà rentré dans danse pour enrôler le numéro 2 international (1 cape) dès la saison 2022/2023. Du côté du Plessis-Robinson, on espère évidemment conserver les deux. Mais avec la (nouvelle) force de frappe de Bernard Lemaître, les fins de contrat de Soury et Tolofua ainsi que le contexte qui deviendra très complexe au Racing une fois le printemps venu, cela sera probablement difficile. En coulisse, la saison du champion de France 2016 s'annonce fortement agitée...

Excellent joueur de l’ombre, Teddy Baubigny a une chance d'entrer dans la lumière