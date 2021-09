VIDEO. WTF. Quand l'attaquant du PSG Mauro Icardi s'essaye au drop à la Paris La Défense Arena

Une vidéo a émergé sur Twitter, laissant apparaître Mauro Icardi tenter et réussir un superbe drop sur la pelouse du Racing.

Du côté du Racing, il s'est un moment dit que Finn Russell pourrait quitter les Hauts-de-Seine pour le Japon, en vue d'un contrat à 6 zéros. Son contrat chez les Ciels et Blancs portant jusqu'en 2023, cela ne s'est pas fait, mais l'équation des 22 fins de contrat à gérer pour Jacky Lorenzetti faisant son apparition, voilà que le champion de France 2016 pourrait devoir se séparer d'Antoine Gibert. "Dans certains clubs ils sont plus demandeurs de 10 que de piliers, de notre côté nous sommes peut-être plus demandeurs de piliers que d'ouvreurs, disait Jacky Lorenzetti pour le Midol. Évidemment, les moyens vont là où on en a le plus besoin." À demi-mots, un aveu de départ pour "Gibus" à la fin de la saison, lui que l'on sait très courtisé par La Rochelle et Toulon ?

Pour l'heure, on n'en sait à vrai dire rien, même s'il est fort probable que l'entité du Plessis-Robinson se sépare d'un ouvreur à la fin de la saison pour satisfaire ses besoins et ses comptes. Mais pour en remplacer un, le club du 92 pourra toujours tenter d'enrôler l'attaquant du PSG Mauro Icardi. À la mi-temps du match entre le Racing et La Rochelle, l'Italien était en effet présent sur la pelouse de l'Arena et à laissé entrevoir toutes ses qualités de jeu au pied grâce à un drop parfait de 38 mètres face aux perches... le tout en baskets et pantalon, s'il-vous-plaît ! Si jamais un club de Top 14 cherche un joueur supplémentaire capable de buter, sachez qu'Icardi ne joue plus beaucoup au Paris St-Germain...