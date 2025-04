TRANSFERT. Après sa pige au RCT, Lolesio vers un retour en Top 14 ?

Grosse sensation sur le marché international : Noah Lolesio quitte officiellement les Brumbies en fin de saison et pourrait rebondir en Top 14 après une pige remarquée à Toulon l’an dernier.

La nouvelle est tombée ce vendredi : Noah Lolesio, l’ouvreur titulaire des Wallabies sous Joe Schmidt, quitte les Brumbies à la fin de la saison. Alors que sa prochaine destination probable serait le Japon, rien n’est encore signé.

Passé par Toulon en début de saison 2023-2024, le joueur de 25 ans pourrait être tenté par un retour dans le championnat français où son profil technique et explosif avait séduit.

Le Top 14 comme option sérieuse

Si le Japon reste en tête des pronostics, le Top 14 pourrait très vite redevenir une option crédible pour Lolesio. Plusieurs clubs français sont toujours à la recherche d'un ouvreur de calibre international, et son passage plutôt réussi au RCT a laissé une bonne impression en France.

Son expérience du très haut niveau international (29 sélections avec les Wallabies) ferait de lui une recrue de choix. Dans un premier temps, on pense à Clermont et Montpellier, en difficulté sur ces postes. L’ASM n’a qu’un seul ouvreur dans son effectif 2025/2026 : Harry Plummer… recruté en Super Rugby.

Le départ de Matéo Garcia de l’UBB vers la Rade cet été laisse une place libre dans l’effectif bordelais. Est-ce que Laurent Marti voudra profiter de cette occasion pour signer le demi d’ouverture wallaby ?

« Il faut être capable de saisir une opportunité quand elle se présente. Parce que tu peux tomber sur un joueur "extra-plus" même si tu n'en as pas besoin », a confié le président à Sud Ouest.

Une pige au RCT très convaincante

En quelques mois à Toulon, Noah Lolesio avait prouvé qu’il pouvait très vite s’adapter aux exigences du rugby français, marquant les esprits par sa capacité à animer l'attaque varoise.

Un retour en France lui offrirait également l’occasion de poursuivre sa carrière internationale, les joueurs évoluant en Europe restant éligibles pour les Wallabies, même si Joe Schmidt privilégie souvent les locaux.

Avec une tournée très attendue face aux Lions britanniques et irlandais et la Coupe du Monde 2027 organisée par l’Australie, le choix de Lolesio sera scruté de près. Mais pour le Top 14, il pourrait représenter l’une des affaires les plus intéressantes du marché des transferts. Un retour en France serait une excellente nouvelle et une opportunité pour le joueur de briller dans l'un des meilleurs championnats du monde. Affaire à suivre de près…