TRANSFERT. En quête d’un 8 puissant, Clermont va relancer ce joueur 3 fois champion de France avec Toulouse

L’ASM devrait signer l’international français du RCT Selevasio Tolofua. En perte de vitesse, ce nouveau challenge pourrait le relancer.

Pour combler le départ de Fritz Lee, ajouté à ceux de Fischer et Yato, l’ASM voulait recruter du lourd en 3ᵉ ligne. Si le surpuissant fidjien de Grenoble Pio Muarua s’est engagé, cela ne suffisait pas, devant l’importance des départs.

Alors, selon les médias auvergnats, Clermont aurait jeté son dévolu et serait tout proche d’enrôler Selevasio Tolofua. S’il lui reste encore une saison de contrat à Toulon, la venue de Zach Mercer n’augure rien de bon pour lui sur la Rade, où il ne fait plus vraiment partie des plans.

Et pour cause, il n’a disputé que 13 matchs dont 5 comme titulaire avec le RCT cette saison, lui qui était pourtant arrivé en 2023 pour devenir le grand numéro 8 varois. Mais depuis son arrivée à Mayol, l’international français (2 capes) est en manque de forme et n’est plus que l’ombre du joueur si perforant et talentueux que l’on vit sous le maillot de Toulouse durant des années.

Ainsi, un nouveau challenge semble être la meilleure option pour se relancer. À pas encore 28 ans, Tolofua et son profil plaisent en tout cas à Christophe Urios. Reste à voir si Toulon relâchera son joueur sans demander d’indemnité…

Du neuf à la charnière

Dans le même temps, La Montagne informe que les internationaux U20 Tom Raffy et Lucas Zamora devraient aussi poser leurs valises en Auvergne cet été.

Si Clermont avait bien discuté avec la révélation aurillacoise de l'année Ugo Seunes, le club jaune et bleu semble avoir fait son choix à l'ouverture. Poste ou arrivera également le Néo-zélandais Harry Plummer pour jouer les premiers rôles.

Ce qui signifie que l’ancien numéro 10 de Blagnac, devrait aller voir ailleurs. Ou rester dans le Cantal en Pro D2…