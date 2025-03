TRANSFERT. 1m91 pour 128kg : un monstre de la Pro D2 s’engage à Clermont pour franchir le cap du Top 14

Un profil puissant et explosif dont Clermont avait bien besoin puisque Peceli Yato s'en ira à l'USAP la saison prochaine.

Cela faisait un moment que son transfert était dans les cartons. D'ailleurs cela faisait quelques temps que le Christophe Urios souhait attirer le 3ème ligne de 28 ans. "On avait cette opportunité de recruter ce joueur que l’on suit depuis longtemps et que l’on ne voulait pas laisser passer."

Un profil puissant et explosif dont Clermont avait bien besoin puisque Peceli Yato s'en ira à l'USAP la saison prochaine, après 60 essais inscrits sous les couleurs de l'ASM, alors que Fritz Lee raccrochera.

Lui ? C'est donc Pio Muarua, un Fidjien de 28 ans qui viendra donc (re)goûter au Top 14 après plusieurs saisons à Grenoble, comme l'a annoncé ce mardi l'agence qui le représente.

En Isère, le numéro 8 le plus physique de ProD2 (1m91 pour 128kg) s'est bâti une solide réputation et forcément qu'un club de l'élite allait, tôt ou tard, vouloir le recruter.

D'autant qu'au-delà de sa grosse expérience de la 2ème division (plus de 115 matchs), le Fidjien est JIFF mais aussi capable d'évoluer en 2ème ligne, comme il le fait avec le FCG en ce moment.

Mais le colosse a aussi les genoux fragiles puisqu'il vient de se donner une grosse entorse le week-end dernier face à Béziers, alors qu'il avait déjà été absent pour la même chose durant un moment en début de saison.

Top 14. Baptiste Jauneau fauché à Bayonne : l'énorme tuile pour le numéro 9 et ClermontReste que le gaillard de Lautoka densifiera le pack de Clermont et devrait être le bon complément des Sowakula, Kremer et consorts.