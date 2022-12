TRANSFERT. Après Biggar, un autre international gallois va débarquer en Top 14 !

Décidément, le mercato s'affole ces derniers jours ! Après plusieurs internationaux anglais, c'est au tour d'un nouveau Gallois de rejoindre le Top 14. Dan Biggar se sentira peut-être moins seul...

D'après le Daily Mail, le deuxième ligne international gallois, Will Rowlands, va s'engager avec le Racing 92 très prochainement. La pagaille au sein de la fédération galloise a des conséquences sur le championnat, et les meilleurs joueurs prennent la fuite ! En effet, Will Rowlands évolue sous les couleurs des Dragons depuis plus d'une saison, et le club ne peut plus payer ses joueurs, car la fédération n'a pas encore distribué les budgets. Cette situation met alors les joueurs dans une situation inconfortable, et plusieurs d'entre eux préfèrent assurer leurs arrières plutôt qu'attendre. Le Racing 92 a donc sauté sur l'occasion pour enrôler le solide deuxième ligne (2,03 m pour 123 kg), qui compte 21 sélections avec le XV du poireau. Âgé de 31 ans, le natif de Hammersmith en Angleterre, semble tirer un trait sur la Coupe du Monde 2023 en France, car la fédération galloise n'autorise pas les joueurs ayant moins de 60 sélections à représenter leurs pays tout en évoluant à l'étranger. TOP 14. ''Biggar me fait penser à Wilkinson'' ; le Gallois peut-il être l'héritier de la légende du RCT ?