TOP 14. ''Biggar me fait penser à Wilkinson'' ; le Gallois peut-il être l'héritier de la légende du RCT ?

Débarqué à Toulon avec un appétit énorme, Dan Biggar a la caractère et le talent pour faire de grandes choses à Mayol. Où il terminera sa carrière.

Plus qu'aucune autre depuis de nombreuses saisons, l'arrivée de Dan Biggar n'a rien d'anodine. La raison ? Elle est qu'enfin, le RCT a signé un ouvreur de (haut) calibre international. Celui qu'il manquait au club depuis l'arrêt de la légende anglaise en 2014 ? "Il me fait un peu penser à Jonny Wilkinson", lâchait en tous cas en conférence de presse ce mercredi Pierre Mignoni, le technicien toulonnais. Lui qui est bien placé pour parler pour avoir côtoyé l'homme aux 1179 avec l'Angleterre pendant 2 ans sur la Rade. Il faut dire qu'après le départ du petit prodige de Toulon Louis Carbonel lors de la dernière intersaison, et de son compère un peu plus âgé Anthony Belleau, le club varois ne "tournait" qu'avec un seul ouvreur de métier : Ihaia West. Un garçon aux qualités offensives reconnues, mais pas franchement l'assurance tous risques à ce poste si ciblé de numéro 10.

TRANSFERT. Top 14. Toulon a raflé la mise : Dan Biggar au RCT avec effet immédiat

Qu'on le veuille ou non, Biggar, 100 capes et 3 Tournois des 6 Nations avec le Pays de Galles, est d'un tout autre calibre dans la gestion, le leadership et le jeu au pied. "C’est l'un des meilleurs ouvreurs au monde, a affirmé Franck Azéma, comme relayé par Rugbyrama. "Il t’amène un plus à l’entraînement, mais surtout pendant le match. Dan a beaucoup évoqué le caractère de ce club, et des joueurs. Ce n’est pas étonnant. Il est comme Toulon, un gars avec du caractère," évoquait lui Mignoni. Une évidence, donc, que son arrivée à Mayol cette année. Marchera-t-il dans les pas de son compère Lion britannique comme lui ? Le chemin est long, très long même, au regard de tout ce qu'a accompli Wilkinson à Toulon. Mais l'on jurerait qu'en cas de titre européen ou national ramené à Mayol, Biggar aurait déjà gagné une bonne partie des coeurs varois.

6 Nations. Dan Biggar surprend les Anglais avec une inspiration chirurgicale [VIDÉO]

Ça tombe bien, le Gallois n'est pas venu ici en touriste : "je vais tout donner pour remporter ce Top 14", affirmait-il lors de la conférence de presse dédiée à son arrivée. Au pire, l'ancien buteur de Northampton a signé jusqu'en 2025...