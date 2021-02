6 Nations. Dan Biggar surprend les Anglais avec une inspiration chirurgicale [VIDÉO]

Les Gallois sont venus à bout des Anglais dans la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Un match à 4 essais pour les Gallois.

Et le Pays de Galles continue de se placer en favori. C'est ce qu'on se dit à la fin du match remporté face aux Anglais, hier. Les hommes d'Eddie Jones ont été trop indisciplinés dans cette partie et les Gallois ont eux été filous, si on peut dire. A deux reprises, ils ont inscrit des essais suite à des pénalités jouées rapidement.

Une action a fait débat entre Owen Farrell et Paul Gauzère, l'arbitre de la rencontre. Sur une pénalité devant les poteaux, Dan Biggar joue rapidement en tapant pour son ailier Josh Adams qui domine les airs et inscrit l'essai. Farrell estime que Gauzère lui a demandé de parler à ses joueurs et donc impossible pour les siens de se placer. L'essai est validé et Farrell est mécontent. Le deuxième est l'oeuvre de la nouvelle pépite galloise à la mêlée, Hardy. Il joue rapidement derrière et un ruck et fait parler son accélération pour inscrire le 3e essai des Gallois.

Le Pays de Galles terminera la partie avec 4 essais et 40 points inscrits au vice-champion du monde en titre. L'Angleterre est une nouvelle fois dans la tourmente dans ce Tournoi des 6 Nations 2021 et Eddie Jones risque d'être secoué prochainement dans les médias anglais. Deuxième défaite en 3 matchs et ils devront recevoir un XV de France qui n'a pas pu jouer contre l'Écosse après des cas de covid au sein de l'équipe. Rendez-vous le 13 mars.