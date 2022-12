TRANSFERT. À la surprise générale, ce club pourrait griller la priorité à tout le monde pour Penaud

Si ces dernières semaines, l'avenir de Damian Penaud était annoncé soit à Clermont, soit à Toulouse, il se pourrait finalement que l'ailier du XV de France rejoigne un autre club de Top 14.

RUGBY. Top 14. Damian Penaud : deux autres clubs rencontrés (et ce n’est pas Toulouse)À n'en pas douter, le feuilleton de cette fin d'année en Top 14. Courtisé par quasiment tous les clubs du championnat, Damian Penaud, ailier du XV de France, serait sur le point d'annoncer sa décision concernant son avenir. En effet, selon le Midi Olympique, le joueur de l'ASM devrait s'exprimer à ce sujet après les fêtes. Et toujours selon le Midol, un club de Top 14 s'est particulièrement relancé sur le dossier ces derniers jours : l'UBB. Très intéressé par le projet toulousain, mais aussi par une prolongation en Auvergne, Damian Penaud n'aurait en revanche pas caché son attirance pour Bordeaux-Bègles. D'autant que les futures arrivées de Bru, ainsi que de Giroud, sont deux facteurs qui plaisent à l'international français. Un bon point pour l'UBB donc, surtout que de son côté, le Stade Toulousain serait sur le point de prolonger Delibes et Lebel, tout en voulant conserver Lucas Tauzin. Et comme vous le savez sûrement, pour enrôler Penaud, le champion de France 2021 doit alléger sa masse salariale, avec des départs.

RUGBY. Pourquoi Penaud à Toulouse serait mauvais pour le Top 14 ? L'avis tranché de cet internationalToujours sur le dossier, le Stade Rochelais semble avoir un train de retard sur ses trois autres concurrents. Car oui, n'oublions pas que l'ASM fait de la prolongation de Penaud sa priorité absolue ! Et il y a de quoi, puisqu'en 2022, Damian Penaud, c'est 18 essais en 28 rencontres, et des exploits individuels tous plus fous les uns que les autres. Un véritable facteur X, capable de faire gagner un match à son équipe à lui tout seul. Une chose est sûre, après Noël, un club de Top 14 aura le bonheur de recevoir un ultime cadeau. Reste à savoir lequel...

