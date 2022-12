RUGBY. Top 14. Damian Penaud : deux autres clubs rencontrés (et ce n’est pas Toulouse)

Selon le Midi Olympique, les acteurs continuent de se multiplier dans la course pour obtenir les services de Damian Penaud, l'ailier de Clermont et du XV de France.

Dire qu’il est courtisé serait un euphémisme. En effet, Damian Penaud cristallise les passions depuis quelques mois et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, son contrat arrive à son terme en juin 2023. Ainsi, de nombreux clubs de Top 14 voient une opportunité en or se présenter. Depuis plusieurs semaines, un départ à Toulouse est régulièrement évoqué. Le 28 novembre dernier, le Midi Olympique évoquait des “discussions (qui) se poursuivent dans le bon sens.”

TRANSFERT. Top 14. Et si Damian Penaud signait en Angleterre pour un salaire XXL ?



Mais le bihebdomadaire rétropédale et déclare ce dimanche 4 décembre que le joueur a rencontré deux représentants de clubs. Il s’agit de Yannick Bru, futur manager de l’Union Bordeaux Bègles, et Ronan O’Gara, manager du Stade Rochelais. Auparavant, les clubs avaient été annoncés comme intéressés par le joueur, mais la tendance se dessinait en faveur des rouge et noir. Aujourd’hui, le débat voit donc le retour de ses deux clubs dans la discussion. À noter qu’une prolongation de Damian Penaud à Clermont n’est pas à exclure. Fin novembre, Didier Retière, directeur sportif de l’ASM Clermont Auvergne, s’exprimait dans ce sens dans des propos relayés par Rugbyrama : “On lui propose de devenir un vrai leader sur le terrain. Il compte beaucoup dans le groupe, il ne s’en rend pas compte, mais quand il parle, il est toujours écouté. C’est un vrai exemple pour nos jeunes. Nous voulons le faire basculer dans ce statut-là.”

Ensuite, l’actuel Clermontois semble marcher sur l’eau en club et en sélection. Évidemment, l’intérêt si palpable des différentes écuries de Top 14 ne sort pas de nulle part. S’il a toujours été impressionnant offensivement, ce dernier se fait moins remarquer pour les gaffes défensives qui lui attiraient quelques foudres auparavant. Preuve en est, il a été élu meilleur joueur de l’Autumn Nations Series 2022. Du haut de ses 37 sélections, l’ailier polyvalent de 26 ans culmine à 21 essais internationaux. Il en a inscrit 3 cet automne avec le XV de France. En moins de 100 matchs avec les couleurs de Clermont, il a déjà planté 51 essais en professionnel. XV DE FRANCE. Damian Penaud, l’homme le plus courtisé de l’Hexagone ?