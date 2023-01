TOURNOI DES 6 NATIONS. Le 15 de France va-t-il changer de manière de jouer en 2023 ?

Interrogé sur la stratégie de jeu des Bleus, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié n'a pas caché ses intentions de faire encore évoluer cette dernière en 2023.

C'est donc dans moins de 15 jours maintenant que les Bleus entreront en lice dans ce Tournoi des 6 Nations 2023 afin de défendre leur titre. Une nouvelle position pour le XV de France, que tout le monde va désormais vouloir faire tomber. Une posture qui n'effraie guère Fabien Galthié, qui est revenu sur ce point lors de la conférence de presse traditionnelle en prélude de Tournoi, comme relayé par Rugbyrama : "On a posé les fondamentaux avec une vision claire : gagner des matchs très vite, gagner des titres et devenir une nation majeure du rugby mondial. Nous avons réussi à le faire en trois ans et trente matchs disputés. Nous sommes revenus dans le top 3 mondial et notre ambition est toujours la même. Pour cette quatrième saison, on ne veut pas changer."

Une position claire et affichée par l'homme fort des Bleus, qui se veut forcément ambitieux à l'aube d'entamer cette année de coupe du monde. Compte-t-il faire évoluer certaines choses pour autant ? Déjà, l'idée sera d'être encore plus juste, pour le paraphraser. "Effectivement, nous avons gagné une série de matchs avec des temps forts et des temps faibles sur lesquels nous devons progresser. Nous avons joué trente matchs mais notre équipe est toujours en phase de développement, elle n’a pas encore atteint son meilleur niveau. En 2023 nous allons jouer dix-sept matchs, c’est-à-dire la moitié des trois saisons. Cette période va nous mener à un niveau supérieur à celui de novembre. J’ai envie de parler du mot repossession plus que de dépossession, c’est-à-dire jouer juste."

Quésaco ? En gros, mieux alterner entre le jeu de dépossession et de possession. Ce que Galette appelle avec ses mots le jeu de "repossession", un néologisme auquel il faudra certainement s'habituer désormais. Il s'explique : "À quel moment on utilise l’espace, à quel moment on joue au pied, identifier les espaces libres dans le second rideau voire dans l’en-but. Mais il faut penser à ce qu’il se passe après, l’action ne s’arrête pas quand le ballon est déposé dans les zones recherchées. Il faut constamment être prêt à le récupérer. En employant le mot repossession cela change la vision du rugby." Si vous le dîtes, je vous crois Fabien, comme le disait un certain Jean Abeilhou...

