RUGBY. Le saviez-vous : Fabien Galthié est entré dans un cercle très fermé en remportant le 6 Nations

Le Tournoi des 6 Nations débute dans moins d'un mois. L'occasion de revenir sur les sélectionneurs les plus titrés dans cette compétition.

En remportant le Tournoi des 6 Nations en 2022, Grand Chelem à la clé, Fabien Galthié est entré dans un cercle très fermé : celui des vainqueurs de la compétition. Malgré les apparences, rares sont les sélectionneurs à avoir soulevé le trophée tant convoité. Depuis 2000 et l'intégration de l'Italie dans le tournoi centenaire, seuls onze entraîneurs ont inscrit leur nom au palmarès. Galthié est donc le 11e. Si vous avez suivi, cela veut dire que certains techniciens comptent plusieurs titres au compteur. Et c'est notamment le cas d'un sélectionneur bien connu dans l'Hexagone et dans le monde : Bernard Laporte. L'ancien patron des Bleus a mené ses ouailles à quatre reprises vers la victoire finale, à savoir en 2002, 2004, 2006 et 2007. Un seul autre sélectionneur a fait aussi bien, Warren Gatland avec des succès en 2008, 2012, 2013 et 2019.

Les sélectionneurs les plus titrés dans le 6 Nations 4 – Bernard Laporte (France) : 2002, 2004, 2006, 2007 4 – Warren Gatland (Pays de Galles) : 2008, 2012, 2013, 2019 3 – Clive Woodward (Angleterre ): 2000, 2001, 2003 3 – Joe Schmidt (Irlande) : 2014, 2015, 2018 3 – Eddie Jones (Angleterre) : 2016, 2017, 2020 1 – Mike Ruddock (Pays de Galles) : 2005 1 – Declan Kidney (Irlande) : 2009 1 – Marc Lièvremont (France) : 2010 1 – Martin Johnson (Angleterre) : 2011 1 – Wayne Pivac (Pays de Galles) : 2021 1 – Fabien Galthié (France) : 2022

Pas étonnant que le Pays de Galles ait à nouveau fait appel à lui après les résultats décevants de ces derniers mois. Si on devait classer les sélectionneurs, le Néo-Zélandais est d'ailleurs devant Laporte. Pourquoi ? Et bien parce qu'il compte trois Grands Chelems contre seulement deux pour le Français (2002, 2004), rappelle Planet Rugby. Mais c'est déjà plus que la grande majorité des plus célèbres sélectionneurs des vingt dernières années. Woodward ou encore Jones n'ont réussi qu'une seule fois à réaliser le Grand Chelem. En 2003 pour l'un, en 2016 pour l'autre. Et ce, alors qu'ils ont remporté le Tournoi à trois reprises avec le XV de la Rose tout comme Joe Schmidt avec l'Irlande (1 seul GC). Pour l'heure, Fabien Galthié, c'est du 100 % avec une victoire et un Grand Chelem à l'instar de Marc Lièvremont en 2010. La France est d'ailleurs la plus représentée avec trois sélectionneurs titrés. Certains y verront une bonne chose et la preuve que les Bleus ont brillé à plusieurs reprises depuis les années 2000.