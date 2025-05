Tournée d'été. Le Pays de Galles confirme son staff pour cet été, une légende des Dragons Rouges débarque

Emprunt au doute, le Pays de Galles pourra au moins trouver de la continuité cet été. Matt Sherratt et son staff sont prolongés pour la tournée au Japon.

La crise est là, elle est profonde et elle est très inquiétante pour le Pays de Galles. Cet historique du rugby mondial ne fait que régresser ces dernières années au point d'être sur une série de 17 matchs consécutifs sans victoire. Le record est en cours...

Pour redresser la barre, la fédération galloise fait à nouveau appel à Matt Sherratt. Celui qui a pris l'intérim de Warren Gatland durant le Tournoi des 6 Nations est prolongé pour la tournée d'été. Il aura pour objectif d'endiguer le triste record qu'est en train d'écrire cette génération galloise, avec en ligne de mire deux test-matchs contre le Japon le 5 et le 12 juillet.

De la continuité dans le staff

On pensait que la fédération galloise de rugby nommerait un nouveau coach principal avant cet été pour commencer à construire un projet de jeu, cela attendra. Aucun candidat ne semble se bousculer à la porte de la fédération et Sherratt a plutôt convaincu. Abi Tierney, directeur de la WRU, salue notamment "l'impact et la différence positive qu'a apportés [Sheratt] à l'équipe en très peu de temps lors du Tournoi des 6 Nations".

Pour rappel, même si le Pays de Galles a perdu trois rencontres en trois matchs sous la direction de Matt Sherratt, la performance contre l'Irlande, où ils ne sont pas passés loin d'arracher une victoire miraculeuse, peut être utilisée comme fondement pour la suite.

Et pour cette tournée au Japon, Matt Sherratt rappelle, en partie, les hommes qui l'avaient suivi en février dernier pour construire son staff. Adam Jones est de retour (mêlée), tout comme Rhys Thomas (skills). Gethin Jenkins s'ajoute au staff (défense), en compagnie de Danny Wilson (attaque).

🚨 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙙 🇯🇵



Matt Sherratt will resume the head coach role on an interim basis.



Joining Sherratt in the coaching team this summer are Gethin Jenkins, Adam Jones, T. Rhys Thomas & Danny Wilson 🤝



➡️ https://t.co/hT7mF4E8ub pic.twitter.com/lnAKF7L1Tm May 20, 2025

Leigh Halfpenny, le petit nouveau

Et surprise du chef, Matt Sherratt a décidé de faire appel à Leigh Halfpenny pour cette tournée d'été au Japon. L'ancien international gallois, aujourd'hui aux Harlequins et proche de la Pro D2 pour la saison prochaine, intègrera le staff gallois pour l'été en tant qu'entraîneur chargé du jeu au pied. Ce sera sa première expérience de coach.

Le Pays de Galles devra faire sans Jac Morgan et Tomos Williams au Japon, retenus dans la liste des Lions Britanniques. Dewi Lake sera le capitaine.