6 Nations. Un Pays de Galles – Irlande rocambolesque : Comment les Gallois ont failli renverser le géant irlandais

Le XV du Trèfle continue sa marche en avant, mais les Gallois leur ont donné du fil à retordre. Entre suspense, cartons et coups d’éclat, ce duel du 6 Nations a tenu toutes ses promesses !

En grande difficulté dans ce Tournoi 2025, le Pays de Galles recevait l'Irlande ce samedi en ouverture de la 3e journée du 6 Nations. Pour beaucoup, le résultat de ce match des extrêmes était connu d'avance. Il faut dire que les Gallois, qui ont remercié Gatland la semaine passée, n'avaient plus gagné depuis 2023. Soit tout l'inverse d'un XV du Trèfle en quête d'un troisième titre de rang dans cette compétition. Les champions en titre proposaient immédiatement une grosse séquence défensive aux Gallois après un très beau 50/22 de Ringrose. Lesquels subissaient les assauts irlandais jusqu'à l'essai en force de Conan (7e, 0-7). Un rouleau compresseur inéluctable fait de courses tranchantes et puissantes. Les locaux tentaient de réagir en suivant. Sans le même succès malgré de belles animations offensives.

L'Irlande joue à sa main

Le Pays de Galles se rassurait en glanant des pénalités en mêlée. Mais l'Irlandais jouait à sa main avec des sorties de balles très rapides qui mettaient la défense locale aux abois. Lowe était ainsi proche de marquer au quart d'heure, mais il échappait le cuir à quelques mètres de la Terre promise. Une nouvelle alerte pour le XV du Poireau qui concédait cependant trois nouveaux points par le pied de Prendergast (21e, 0-10). Gareth Anscombe lui répondait et permettait aux siens de marquer leurs premiers points (3-10). Mais il y avait mieux à faire sur l'action avec un ballon perdu par l'Irlande qui aurait pu être mieux négocié dans le camp du Trèfle.

Ce qui manquait au Pays de Galles, c'était en premier lieu des ballons rapides face à une défense agressive. Mais aussi un peu de maitrise à l'image de cette dernière passe en-avant de Morgan pour Williams à la 26e alors que le demi de mêlée pouvait espérer réduire la marque. Une fois n'est pas coutume, l'Irlandais ratait aussi le coche quelques instants plus tard. Ringrose voyant le cuir envoyé par Osborne lui passer sous le nez. Le centre avait pourtant un boulevard devant lui en bord de touche. Si bien qu'à la demi-heure, et malgré une possession à l'avantage de l'Irlande (51 %), seuls sept points séparaient les deux nations à la demi-heure. Puis seulement trois après une deuxième pénalité d'Anscombe.

Les Gallois retrouvent des couleurs

Sur l'action, Ringrose écopait d'un jaune pour un choc tête contre tête. L'occasion était belle pour le Pays de Galles, d'autant que Prendergast trouvait le poteau sur son coup de pied. Il n'en fallait pas plus pour que les supporters locaux donnent de la voix. Mais l'efficacité n'est pas le fort des Gallois dans ce Tournoi avec seulement deux essais marqués jusqu'à présent. La mêlée, en revanche, donnait satisfaction et récoltait une nouvelle pénalité. Un enseignement pour les Bleus de Galthié en vue du choc à Dublin. Une action qui débouchait (enfin) sur un essai. Les avants ayant pris les choses en main jusqu'à ce que Morgan permette au Pays de Galles de passer devant aux citrons (13-10, 43e). Une supériorité numérique bien négociée. Le jaune de Ringrose ayant été transformé en rouge par le bunker, il y avait un coup à jouer. Du moins, pour 20 minutes avec la nouvelle règle permettant à l'Irlande de faire entrer un joueur dans ce cas précis. Ce qu'ils ont fait avec Bundee Aki à la 51e.

Malgré tout, rien n'était fait dans un camp comme dans l'autre pour la victoire. Laquelle semblait pour le moment avoir choisi les Gallois avec l'essai acrobatique de Tom Rogers sur un ballon de récupération (18-10, 42e). Mais l'Irlande était parfaitement capable de trouver la faille dans la défense adverse et de marquer des points comme à la 49e (18-13). Côté gallois, l'objectif était à ce moment-là de rester concentré et appliqué. On sentait clairement qu'il avait de coups à jouer pour les pensionnaires du Principality Stadium. Mais ils ne réussissaient pas à enfoncer le clou. Pire, c'est l'Irlande qui marquait avant l'heure de jeu par Osborne grâce à un ballon volleyé par Lowe sur une passe au pied de Gibson-Park. 18 partout, tout était à refaire pour les locaux. Les vingt dernières minutes promettaient d'être épiques. Et les finisseurs allaient avoir un rôle crucial à jouer.

Fin de match sous tension, contre toutes attentes

Le moindre essai pouvait être celui de la victoire. La moindre mauvaise décision pouvait faire la différence. Et les Gallois s'employaient à essayer de le marquer. Mais comme souvent dans cette partie, leur manque de maitrise dans les passes leur portait préjudice comme à la 62e. Dans camp à l'autre, l'Irlande s'offrait aussi une énorme occasion d'essai. Murray empêchait Hansen de marquer, mais Prendergast punissait quand même l'indiscipline galloise (18-21, 67e ; 18-24, 70e). A six longueurs de l'Irlande, le Pays de Galles se lançait dans un baroud d'honneur comme à la grande époque. Très en vue dans cette partie pour sa première internationale, Mee se voyaient offrir l'occasion de régaler les supporters en bord de touche. Plaqué par Hansen, le jeune ailier de 21 ans aplatissait juste avant la ligne et perdait le contrôle au grand désarroi de tout le stade.

A sept minutes de la sirène, une 15e défaite de rang semblait se dessiner. Les hommes de Matt Sherratt se heurtant à la défense irlandaise jusqu'à ce que l'officiel ne les pénalise. Une opportunité que Prendergast ne laissait pas passer. Un coup de pied qui signait officiellement la victoire du XV du Trèfle, 18-27. Plus que jamais en course pour le titre et le Grand Chelem, les Irlandais joueront ce que beaucoup considèrent comme la finale face à la France le 8 mars prochain à Dublin. Côté gallois, il y a eu du mieux. Ils ont réalisé leur meilleur match mais n'ont pas réussi à être suffisamment efficace pour faire douter les Irlandais jusqu'à la fin.