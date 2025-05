Le centurion Leigh Halfpenny bientôt en rouge et bleu ? Un transfert qui agite (aussi) le rugby français

Leigh Halfpenny de retour en France ? Ce n’est plus une utopie. Selon Midi Olympique, le Gallois aux 105 capes a visité Béziers en fin de semaine.

Et si Béziers réalisait l’un des plus beaux coups du mercato ? D’après une information du Midi Olympique, la légende galloise Leigh Halfpenny (36 ans, 105 sélections avec le XV du Poireau) serait en contacts très avancés avec l’ASBH en vue de la saison prochaine. Une info aussi surprenante qu’alléchante, tant l’ancien arrière du RCT incarne l’élite du rugby mondial depuis plus d’une décennie.

Encore un nom XXL pour la Pro D2

Actuellement engagé avec les Harlequins en Premiership, Halfpenny était présent en fin de semaine dernière à Béziers pour visiter les installations du club héraultais. Un signe qui ne trompe pas.

Connu pour son professionnalisme exemplaire, sa précision chirurgicale face aux perches et son sens du placement en couverture, le Gallois coche toutes les cases du joueur-cadre capable de faire franchir un cap à une équipe ambitieuse.

Pour rappel, Leigh Halfpenny avait déjà enchanté les pelouses du Top 14 sous le maillot du RCT entre 2014 et 2017, avec un palmarès bien garni à la clé (Champions Cup en 2015, Finaliste du Top 14 en 2016 et 2017). Il connaît donc la langue, la culture, et le niveau d’exigence du rugby français. Après un faux départ annoncé du côté de Vannes il y a quelques mois, l’option biterroise semble plus concrète que jamais.

L’ex du RCT séduit par un nouveau défi ?

Du haut de ses 1,78 m pour 85 kg, celui qui a remporté trois fois le Tournoi avec le Pays de Galles n'a peut-être plus ses jambes de 20 ans, mais son expérience, sa vista et sa capacité à gérer les temps faibles seraient des atouts précieux pour une formation de Pro D2 en quête de stabilité et de leadership. Reste à savoir si les discussions iront au bout. Mais une chose est sûre : faire venir un joueur de ce calibre en Pro D2, c'est un message fort. Et vous, vous imaginez Halfpenny en rouge et bleu au Stade Raoul-Barrière ? Pour rappel, son compatriote George North a signé l'été dernier pour Aix-en-Provence. Blessé en début de saison, il a joué neuf matchs dont huit comme titulaire.

Alors que Ross Moriarty va quitter Brive à la fin de la saison, et que Sam Davies a prolongé avec Grenoble, un autre grand nom du rugby gallois est annoncé en France. On parle en effet d'une arrivée du 3e ligne Taulupe Faletau dans l'Hexagone, et notamment en deuxième division. Nice serait sur le dossier.