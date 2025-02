6 NATIONS. 14 défaites de trop : après l'humiliation, les Gallois tentent un électrochoc

Revenu à la tête du pays de Galles pour un deuxième mandat, Warren Gatland a fait les frais des mauvais résultats accumulés depuis la Coupe du Monde : il quitte son poste.

L’histoire entre Warren Gatland et le XV du Poireau prend fin brutalement. En pleine tempête depuis des mois, le sélectionneur gallois quitte son poste en plein Tournoi des Six Nations 2025, après un début de compétition catastrophique. La fédération galloise (WRU) a officialisé son départ ce mardi, évoquant une séparation « d’un commun accord ». Un coup de tonnerre qui marque la fin d’une ère pour le rugby gallois, même si son deuxième passage à la tête de la sélection restera loin des sommets atteints lors de son premier mandat.

Un héritage terni par une spirale infernale

Revenu en 2022 pour remettre le XV du Poireau sur les rails, Warren Gatland n’a jamais réussi à relancer la machine. Le pays de Galles, autrefois redouté, est devenu une équipe en perdition, enchaînant quatorze défaites consécutives, un record historique. Après une cuillère de bois en 2024 et un début de Tournoi catastrophique avec deux revers face à la France (43-0) et à l’Italie (22-15), la WRU a décidé de mettre un terme à l’expérience.

Dans un communiqué, Abi Tierney, présidente de la WRU, a remercié Gatland pour ses années de service, tout en soulignant que ce changement était « dans le meilleur intérêt de l’équipe ». Le Néo-Zélandais, sous contrat jusqu’en 2027, paye cash les mauvais résultats et l’absence de progression de son groupe.

Un intérim jusqu’à la fin du Tournoi

Pour éviter une nouvelle humiliation, Matt Sherratt, actuel entraîneur de Cardiff, a été nommé sélectionneur intérimaire jusqu’à la fin du Tournoi. Sa mission : éviter une deuxième cuillère de bois consécutive, alors que le pays de Galles doit encore affronter l’Irlande, l’Angleterre et l’Écosse. Un sacré défi, tant la dynamique est catastrophique.

« Matt Sherratt prend ses fonctions à un moment crucial, et c’est tout à son honneur qu’il ait répondu à l’appel du pays de Galles », a ajouté Abi Tierney. Le technicien de Cardiff retrouvera son club après la compétition, tandis que la fédération cherche un successeur permanent pour la tournée estivale au Japon.

Qui pour reprendre le chantier ?

Outre-Manche, les médias britanniques s’emballent déjà sur les pistes pour remplacer Gatland. Trois noms reviennent avec insistance :

Simon Easterby , actuel sélectionneur intérimaire de l’Irlande, apprécié au pays de Galles après son passage aux Scarlets.

, actuel sélectionneur intérimaire de l’Irlande, apprécié au pays de Galles après son passage aux Scarlets. Franco Smith , coach des Glasgow Warriors, champion en URC la saison dernière.

, coach des Glasgow Warriors, champion en URC la saison dernière. Michael Cheika, ancien sélectionneur des Wallabies et actuel entraîneur de Leicester.

On sait également que Ronan O’Gara se montre fortement intéressé dès qu’un poste de sélectionneur se libère. « C’est potentiellement un bon travail » a lancé le manager rochelais cette semaine dans l'émission "Off The Ball" au sujet du poste de sélectionneur de l’Australie. Reste à voir qui acceptera de prendre les rênes d’une sélection en pleine crise, avec une génération en transition et une fédération en proie à des tensions internes.

Une sortie par la petite porte pour Gatland

Le premier mandat de Warren Gatland (2007-2019) restera légendaire : quatre Tournois remportés, trois Grands Chelems, deux demi-finales de Coupe du monde. Mais son retour s’est transformé en fiasco. Il laisse derrière lui une équipe sans repères, sans confiance et sans victoires depuis plus d’un an.

Mais la solution était-elle de le remercier ? Ce n’est pas évident. Le XV du Poireau parait avoir une des pires générations de son histoire et peine à exister. La santé financière de la fédération et des clubs n’est pas au mieux non plus. Bref, Gatland paie une situation tendue pour le rugby gallois.

Désormais, le pays de Galles doit tourner la page au plus vite et reconstruire un projet solide, au risque de s’enfoncer encore un peu plus. Matt Sherratt arrivera-t-il à stopper l’hémorragie ?