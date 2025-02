6 Nations. Un seul Français dans certaines équipes types, êtes-vous d'accord avec ces choix ?

Le Tournoi des 6 Nations 2025 continue de livrer son lot d’émotions ! Après la 2e journée, les médias ont sorti leurs équipes types. Quels joueurs dominent ? Les Français y ont-ils une place ?

Après une deuxième journée pleine de rebondissements, plusieurs médias spécialisés ont dévoilé leurs équipes types du week-end. Si certains joueurs font l’unanimité, d’autres choix varient en fonction des analyses. Alors, qui a brillé ? Et surtout, retrouve-t-on du bleu dans ces différentes compositions ?

Un XV dominé par l’Irlande et l’Angleterre

Sans surprise, l’Irlande et l’Angleterre trustent les places dans ces équipes types. Beirne et Itoje sont plébiscités en deuxième ligne, tout comme le duo Curry - Cannone en troisième ligne. Fin Smith, auteur d’une prestation majuscule face aux Bleus avec deux passes décisives, est présent dans toutes les sélections au poste d’ouvreur. James Lowe, toujours aussi tranchant avec l’Irlande, s’offre une nouvelle place après son 11e essai dans le Tournoi depuis 2022.

Planet Rugby :



Fischetti (

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Curry (Angleterre) - Cannone (Italie) - van der Flier (Irlande)

Gibson-Park (Irlande) - F. Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Henshaw (Irlande) - Lawrence (Angleterre) - Freeman (Angleterre)

Allan (Italie)

Fischetti ( Italie ) - George (Angleterre) - Bealham (Irlande)Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)Curry (Angleterre) - Cannone (Italie) - van der Flier (Irlande)Gibson-Park (Irlande) - F. Smith (Angleterre)- Henshaw (Irlande) - Lawrence (Angleterre) - Freeman (Angleterre)Allan (Italie)

Deux Français dans le lot

Côté français, Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana sauvent l’honneur. L’ailier bordelais continue d’affoler les compteurs avec son cinquième match consécutif à l’essai sous le maillot tricolore. Impressionnant d’efficacité, il a logiquement séduit Planet Rugby et Hollywoodbets.

6 Nations. Les Bleus trop ''arrogants'' ? Clive Woodward attaque le XV de France, a-t-il vraiment tort ?Moefana, précieux en défense et percutant en attaque, a su convaincre le Midi Olympique et Hollywoodbets. Deux joueurs qui confirment leur statut malgré la défaite contre l’Angleterre. Le centre de l'UBB avait une vraie carte à jouer dans cette édition 2025 en l'absence de Fickou et Danty. Il répond pour l'heure aux attentes. Il devra confirmer lors des prochaines échéances.

Ruck :



Porter (Irlande) - Nicotera (Italie) - Riccioni (Italie)

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Curry (Angleterre) - Cannone (Italie) - Riccioni (Italie)

Mitchell (Angleterre) - F. Smith (Angleterre)

Lowe (Irlande) - Lawrence (Angleterre) - Brex (Italie) - Freeman (Angleterre)

Capuozzo (Italie)

L’Italie confirme sa montée en puissance

Si l’Irlande et l’Angleterre sont omniprésentes, l’Italie se fait une place de choix, preuve de son excellente performance contre le Pays de Galles. Ange Capuozzo, brillant et toujours aussi insaisissable, est récompensé par Ruck. Lorenzo Cannone, avec sept défenseurs battus, est, lui aussi, incontournable, preuve d’un pack italien en pleine ascension.

Midi Olympique :



Fischetti (Italie) - Cherry (

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Wainwright (PdG) - Cannone (Italie) - Earl (Angleterre)

Gibson-Park (Irlande) - F. Smith (Angleterre)

Lowe (Irlande) - Moefana (France) - Menoncello (Ita) - Freeman (Angleterre)

Keenan (Irlande) Fischetti (Italie) - Cherry ( Ecosse ) - Ferrari (Italie)Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)Wainwright (PdG) - Cannone (Italie) - Earl (Angleterre)Gibson-Park (Irlande) - F. Smith (Angleterre)Lowe (Irlande) -- Menoncello (Ita) - Freeman (Angleterre)Keenan (Irlande)

Un Tournoi toujours aussi disputé

À l’issue de cette deuxième journée, les tendances commencent à se dessiner : l’Irlande impressionne, l’Angleterre retrouve des couleurs et l’Italie montre qu’elle n’est plus une nation à sous-estimer. Si la France a raté le coche à Twickenham, Bielle-Biarrey et Moefana prouvent que les talents tricolores sont toujours là. Reste à voir si le XV de France parviendra à inverser la tendance en Italie puis en Irlande.

Hollywoodbets :



Porter (Irlande) - Nicotera (Italie) - Bealham (Irlande)

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Curry (Angleterre) - Cannone (Italie) - Earl (Angleterre)

Gibson-Park (Irlande) - F. Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Moefana (France) - Henshaw (Irlande) - Freeman (Angleterre)

Allan (Italie)

On peut imaginer que les Bleus de Galthié vont se nourrir de la frustration du Crunch pour repartir de l'avant. Ils seront non seulement attendus en défense après avoir concédé des essais trop facilement contre les Anglais. Mais surtout en attaque et sur les fondamentaux. A ce niveau de jeu, les Tricolores ne peuvent pas se permettre de redonner si facilement la possession à l'adversaire après avoir marqué. Surtout face à une équipe comme l'Irlande qui n'a pas besoin de ça pour se créer des opportunités.