6 Nations. Les Bleus trop ''arrogants'' ? Clive Woodward attaque le XV de France, a-t-il vraiment tort ?

Clive Woodward attaque le XV de France ! Excès de confiance, erreurs fatales, coaching critiqué… Le sélectionneur Fabien Galthié doit-il vraiment revoir sa copie ?

Le Crunch aura laissé des traces. Battu par l'Angleterre à Twickenham (26-25), le XV de France n'a pas été épargné par les critiques, dont celle, bien sentie, de Sir Clive Woodward. "Leur réaction aux moments cruciaux leur a finalement coûté cher. Je pense que Fabien Galthié et ses joueurs s’attendaient simplement à gagner. Il n’y a rien de mal à cela."

Dans sa chronique dominicale pour Mail Online, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose n'a pas fait dans la dentelle en épinglant les Bleus et leur coach Fabien Galthié. "Un seul titre en cinq ans sous Galthié", un "bilan bien maigre", des joueurs trop confiants et une attitude "laissez-faire"... Le plaquage est appuyé. Mais est-il justifié ?

Des Bleus "trop faciles" ?

Woodward ne mâche pas ses mots : selon lui, la France a péché par excès de confiance, croyant que la victoire était acquise. "Chaque fois que la France ratait un essai ou commettait une erreur, elle semblait hausser les épaules comme pour se dire que cela n’avait pas d’importance", critique-t-il.

On dit que le rugby anglais est arrogant. Mais l’attitude des Français à Twickenham mérite aussi d’être questionnée.

Une analyse qui fait écho aux doutes exprimés par certains observateurs : la gestion mentale des Bleus interroge. Entre un Thomas Ramos déréglé au pied et des séquences d’approximations dans le money time, la France s'est tirée une balle dans le pied. "Toutes les grandes équipes ont une confiance naturelle en elles. Mais la façon dont vous gérez le fait d’être favori est cruciale."

Le XV de France est certes privé de certains éléments, comme Ollivon, Flament ou Jelonch. Mais il regorge de talents dans toutes les lignes. Des individualités qui brillent en club, avec Toulouse et Bordeaux, mais qui samedi n'ont pas réussi à suffisamment s'imposer pour faire la différence et "tuer" le match. Redonnant trop facilement le ballon aux Anglais comme sur ces deux renvois mal négociés.

J’ai entraîné des équipes qui étaient largement favorites et parfois, la complaisance s’installe et vous vous trompez de préparation. Je pense que c’est ce qui est arrivé à la France. Galthié, en tant qu’entraîneur principal, et son équipe ont de grandes questions à régler.

Woodward, un brin provocateur ?

Rien de surprenant à ce que Woodward en rajoute une couche. L'ancien stratège anglais sait jouer avec les médias et mettre un coup de pression avant les prochaines échéances. Son discours rappelle les doutes qui planaient sur les Bleus avant le Grand Chelem 2022. Et si cette défaite était justement le déclic nécessaire ?

"J’ai été impressionné par le rugby qu’ils ont joué samedi. La France est capable d’être une très grande équipe. Mais ce match est un sérieux rappel à l’ordre." Une réaction est attendue contre l’Italie avant de retrouver l'Irlande. L’occasion pour Galthié et son staff de faire taire les critiques... ou d’en alimenter de nouvelles.