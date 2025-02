VIDÉO. Mais à combien s’est fait flasher l'avion de chasse anglais qui a rattrapé Louis Bielle-Biarrey ?

L’Angleterre s’est-elle trouvée son nouvel avion de chasse avec Sleightholme, l’homme qui est revenu sur Bielle-Biarrey ?

Dimitri Yachvili lui même s’est naturellement exclamé "il va y aller", au moment où Louis Bielle-Biarrey s’est emparé du ballon arraché à Marcus Smith et a déployé sa longue foulée dans son couloir gauche de Twickenham.

Le truc, c’est qu’un engin de la Royal Air Force survolait semble-t-il l’écrin londonien au même moment, et a donc repris le dragster tricolore à la course, l’obligeant à repiquer intérieur à 15 mètres de la ligne d’en-but puis à ajuster une passe de basketteur hasardeuse pour Peato Mauvaka. N’est pas Stephen Curry qui veut…

Ollie Sleightholme, le supersonique

Lui ? C’était donc ce moustachu à la coupe mulet, Ollie Sleightholme. Un look extravagant, des crampons fluo et un air bien chambreur : forcément, ledit Ollie était un phénomène.

Et si certains le voyaient déjà œuvrer régulièrement en Premiership, l’ailier de Northampton a donc montré à la face de l’Europe ses cannes de folie. Quand on disait en préambule du Crunch qu’il était probablement le joueur le plus rapide d’Angleterre avec Adam Radwan, on ne badinait pas.

Résultat, parti de l’axe du terrain, l’ailier de 24 ans a été cueillir Bielle-Biarrey, déjà pointé à 37,8km/h, on le rappelle. Avec la diagonale qu’avait à faire l’Anglais, la distance à parcourir fut à peu près la même pour les deux supersoniques.

Et l’ailier français, à la surprise générale, n’eut pas le dessus sur son homologue anglais, au contraire. A près de 35km/h, Sleightholme revenait sur lui en travers, avant de ramasser le ballon qui traînait, raffûter vigoureusement Dupont (excusez du peu), débouler sur une dizaine de mètres puis dégager les siens. On vous avez prévenu…