TOP14. L'UBB, un club qui fait rêver… pourquoi les 'doublures' signent quand même à Bordeaux selon Bru ?

L’UBB est devenue une véritable vitrine du rugby français. Résultats, exposition médiatique, structures, cadre de vie… Yannick Bru détaille pourquoi tant de joueurs veulent signer.

L’Union Bordeaux-Bègles attire. Et pas qu’un peu. Même des joueurs conscients qu’ils ne seront pas forcément numéro 1 à leur poste face à la concurrence des Tricolores acceptent de rejoindre le club. Pourquoi ? Yannick Bru a sa petite idée. Top 14. ''Il faut deux numéros un à Bordeaux'' : Gaëtan Barlot (UBB) n'est pas là pour être dans l'ombre de Lamothe« L’attractivité d’un club, c’est quoi ? » interroge l’ancien talonneur international sur TV7. « Ce sont les résultats, sa structure d'entraînement, son public et son stade. » Et sur ces quatre critères, l’UBB coche quasiment toutes les cases. En termes de public, Bru est catégorique : « On a plus de 20 000 abonnés, on a le meilleur public d’Europe, en tout cas le plus nombreux, probablement le meilleur depuis quelque temps déjà. »

Le CEVA Campus, moteur de performance

Autre point fort souligné par le manager : les infrastructures. Le CEVA Campus est devenu un argument majeur dans la balance. « Les joueurs bénéficient de facilités d'entraînement de très haut niveau. Et on va encore l’agrandir. » L’UBB se donne les moyens de ses ambitions, avec le soutien affirmé de sa direction. Une preuve que le club ne se repose pas sur ses lauriers.

Une vitrine sportive (et médiatique)

Sur le terrain aussi, Bordeaux séduit. « Sur les cinq, six dernières années, même avant que j’arrive, l’UBB était déjà une tête de gondole », rappelle Bru. L’équipe joue les premiers rôles et ça compte dans l’esprit des joueurs, tout comme l’exposition médiatique : « C’est quand même pas mal de porter le maillot de l’UBB », glisse-t-il. XV de France féminin – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale de coupe du monde ?Et tant pis si certains viennent en sachant qu’ils auront une grosse concurrence, notamment avec des internationaux tricolores bien installés. La dynamique collective, la visibilité et la qualité de vie pèsent lourd dans la balance.

Bordeaux, bien plus qu’un club

Enfin, il y a ce que Bru appelle la « partie familiale ». Bordeaux, c’est la douceur de vivre, l’océan à portée de main, Paris à 2h en TGV. « C’est un ensemble de choses qui fait que Bordeaux est super attractif en ce moment. »

Un club ambitieux, un cadre de vie rêvé, des infrastructures au top… pas étonnant que l’UBB soit devenue l’une des destinations préférées du rugby pro. Et l'étoile décrochée la saison dernière ajoute encore plus de rayonnement mondial à la formation bordelaise.