TOP14. L'UBB, un club qui fait rêver… pourquoi les 'doublures' signent quand même à Bordeaux selon Bru ?

L’Union Bordeaux-Bègles attire. Et pas qu’un peu. Même des joueurs conscients qu’ils ne seront pas forcément numéro 1 à leur poste face à la concurrence des Tricolores acceptent de rejoindre le club. Pourquoi ? Yannick Bru a sa petite idée.Top 14. ''Il faut deux numéros un à Bordeaux'' : Gaëtan Barlot (UBB) n'est pas là pour être dans l'ombre de Lamothe« L’attractivité d’un club, c’est quoi ? » interroge l’ancien talonneur international sur TV7. « Ce sont les résultats, sa structure d'entraînement, son public et son stade. » Et sur ces quatre critères, l’UBB coche quasiment toutes les cases. En termes de public, Bru est catégorique : « On a plus de 20 000 abonnés, on a le meilleur public d’Europe, en tout cas le plus nombreux, probablement le meilleur depuis quelque temps déjà. »
Le CEVA Campus, moteur de performance
Autre point fort souligné par le manager : les infrastructures. Le CEVA Campus est devenu un argument majeur dans la balance. « Les joueurs bénéficient de facilités d'entraînement de très haut niveau. Et on va encore l’agrandir. » L’UBB se donne les moyens de ses ambitions, avec le soutien affirmé de sa direction. Une preuve que le club ne se repose pas sur ses lauriers.
Une vitrine sportive (et médiatique)
Sur le terrain aussi, Bordeaux séduit. « Sur les cinq, six dernières années, même avant que j’arrive, l’UBB était déjà une tête de gondole », rappelle Bru. L’équipe joue les premiers rôles et ça compte dans l’esprit des joueurs, tout comme l’exposition médiatique : « C’est quand même pas mal de porter le maillot de l’UBB », glisse-t-il.XV de France féminin – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale de coupe du monde ?Et tant pis si certains viennent en sachant qu’ils auront une grosse concurrence, notamment avec des internationaux tricolores bien installés. La dynamique collective, la visibilité et la qualité de vie pèsent lourd dans la balance.
Bordeaux, bien plus qu’un club
Enfin, il y a ce que Bru appelle la « partie familiale ». Bordeaux, c’est la douceur de vivre, l’océan à portée de main, Paris à 2h en TGV. « C’est un ensemble de choses qui fait que Bordeaux est super attractif en ce moment. »
Un club ambitieux, un cadre de vie rêvé, des infrastructures au top… pas étonnant que l’UBB soit devenue l’une des destinations préférées du rugby pro. Et l'étoile décrochée la saison dernière ajoute encore plus de rayonnement mondial à la formation bordelaise.
Uther
Pour le coup, la qualité du centre d'entraînement est un vrai plus.
Parce que le stade, c'est au mieux une fois par semaine. Le centre d'entraînement, c'est tous les jours !
dan0x
A noter aussi le fait que l'équipe de foot des girondins de bordeaux a complètement dégringolé et joue maintenant en national, ce facteur a eu sûrement un effet sur le nombre de supporters qui se sont tournés vers le rugby. D'ailleurs quand on voit et entend leurs réactions dans le tribunes on se rend vite compte que beaucoup ont été rapatriés du foot !...
sudgironde
Dommage qu'il n'y ait pas plus de place à Chaban....l'affluence pour les girondins (foot N2) approche les 10 000 en moyenne. Votre raisonnement peut-être questionnable. Cependant, et je vous rejoins, l'attitude de certains spectateurs avinés, est critiquable.
Lors du premier match de l'UBB dans ce stade, contre le SUA, Pro D2, 20 000 personnes sont présentes (record d'affluence pour un match de Pro D2, il me semble). Les Footeux sont en ligue1, tenant du titre, on est en 2009.
Je crois surtout que pour beaucoup de bordelais, peut importe le sport, il faut du spectacle.
dan0x
Comme vous avez l'air d'aimer les chiffres, la saison qui a suivi la descente des girondins c'est +18% d'affluence en moyenne pour l'UBB et -50% pour les girondins. En ce qui concerne l'année 2009, l'affluence moyenne de l'UBB c'est un peu plus de 3.000 par match. Les 20.000 places bradées pour la délocalisation du match contre agen en 2009 n'est donc pas représentative de l'affluence de l'époque.
pascalbulroland
Beaucoup de supporters ne sont pas Bordelais, mais de toute la région...
Il y avait déjà de l'engouement pour l'UBB avant que le foot dégringole.
dan0x
Oui il parait qu'il y a des béglais aussi !...
lebonbernieCGunther
Bru aurait aussi fait un très bon agent immobilier... 😉
pascalbulroland
Tous les voyants sont au vert pour l'UBB et j'espère que ça durera pour eux !
On a besoin de plus de clubs comme celui de Bordeaux pour marquer l'histoire du rugby Français en Europe, voir dans le Monde....
Le ST est une formidable locomotive, il entraine derrière lui une concurrence de plus en plus élevé et de qualité qui va tout faire pour contester son hégémonie et c'est une très bonne chose pour notre rugby national je trouve...