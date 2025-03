Top 14/Pro D2. Double dose de derby à Toulouse fin avril pour un week-end de fête

Le derby de la 28ème journée de ProD2 entre Montauban et Colomiers n’aura pas à Sapiac mais à Ernest-Wallon, pour un événement exceptionnel.

Depuis plusieurs années, la LNR aime organiser ces fameux week-ends de derby. En cette 2ème partie de saison, c’est le week-end du 25 avril qui a été choisi.

Partout en France, les rivaux s’affronteront donc ici et là, alors que le Sud-Ouest connaîtra évidemment un nombre de chocs plus important qu’ailleurs, résultat de la proximité géographique. Ainsi, plutôt que faire chacun le truc dans son coin, Toulouse devrait accueillir 2 derbys.

Si les Rouge et Noir recevront le voisin castrais au Stadium le samedi, Ernest-Wallon ne devrait pas être en reste puisqu’un derby de Pro D2 va s’y jouer.

En l’occurrence, celui entre Montauban et Colomiers, 2 équipes à la lutte pour se qualifier en phase finale. Une affiche dans la ville rose et dans un stade de 18 000 places pour célébrer un week-end de fête, qui n’est pas sans rappeler la délocalisation à Bayonne du derby landais entre Dax et Mont-de-Marsan, en novembre dernier.

"L’objectif est de regrouper un maximum de fans de rugby, faire une énorme fête tous ensemble et pouvoir compter sur un public plus large qui vient d’un peu partout", expliquait Jean-Baptiste Fourcade, directeur de la communication de l’USM.

Résultat, tout ou presque serait ficelé entre les 2 clubs et Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Pour l’occasion, les places de ce choc de la 28e journée de Pro D2 seront donc au tarif unique de 18 euros pour faire venir un maximum de monde au stade. Alors dépêchez-vous, car cela devrait partir comme des petits pains.