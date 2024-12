Nouveaux records enregistrés ! Mais où s’arrêtera la popularité du Top 14 et de la ProD2 ?

A la mi-saison, la LNR a révélé la franche réussite des affluences en Top 14 et ProD2. Avec des progressions records et un Boxing Day de gala.

Avoir 2 rencontres disputées dans des stades de plus de 30 000 places le même week-end incitait évidemment à l’optimisme. Ainsi, les succès populaires de UBB/Toulon (32 125 personnes) et Toulouse/Stade français (31 781), délocalisé au Stadium pour l’occasion, ont contribué à enregistrer le record d’affluence moyenne de la saison en Top 14, sur une journée, lors du Boxing Day.

Là, les 19 403 spectateurs de moyenne au stade représentaient une belle occasion d'établir un bilan à la mi-saison des affluences en Top 14 et Pro D2. Alors ? Déjà année historique, la saison dernière est partie pour être battue à plat de couture, puisque la LNR évoque une nouvelle hausse d’affluence de 9%.

Porté par la capacité de son stade et la dynamique et l’engouement autour de son équipe, l’UBB affiche une affluence moyenne de 32 125 personnes et surtout une progression de 24% à Chaban-Delmas. Ne manque désormais plus qu’un titre…

Béziers et Dax cartonnent

Ailleurs et outre les courbes positives de Bayonne (+21% et 15 847 spectateurs), Toulon (+9% et 14 615) qui remplit de nouveau Mayol ou encore Castres (+7% et 10 678), on aimerait surtout louer l’évolution de la ProD2.

Si l’antichambre du Top 14 reste bien évidemment encore dans l’ombre de son mentor, l’écart se resserre grâce à un championnat de plus en plus suivi. Logique, tant le niveau augmente, les stars affluent et le classement se resserre, d’année en année.

Ainsi, il n’est pas si surprenant de voir que le CA Brive a connu une augmentation de +40% par rappport à la saison passée, avec 11 455 personnes par match en moyenne. Provence Rugby, qui fait le plein à chaque match, progresse lui de 20%.

Enfin, Béziers et son phénomène Gabin Lorre (+48%, 6 630), mais aussi le SA XV (+34%, 5 845) et Montauban (+24%, 5 474) grâce à des résultats croissants connaissent des dynamiques fastes. Même si la palme revient à l'US Dax (+49%, 5 435), promu l’an dernier et dont l’engouement dans la ville pour les coéquipiers de J-B Barrère n’est plus à démontrer. A l’image de ce derby landais délocalisé à Bayonne qui fit pourtant le plein. Plus largement signe que le rugby français ne s’est probablement jamais porté aussi bien…