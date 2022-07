TOP 14. Waisea, West et potentiellement Bastareaud... Qu'attendre du recrutement de Toulon ?

Hier, en conférence de presse, le RCT a officialisé de nombreuses arrivées, tout en sous-entendant que Bastareaud pourrait également rejoindre le club. Un recrutement très intéressant sur le papier.

Ces dernières semaines, le recrutement du Stade Toulousain, ainsi que celui de La Rochelle fait saliver de nombreux observateurs et fans de rugby. En effet, les deux clubs ont frappé fort, en transférant quelques grands noms de notre championnat au sein de leur effectif (Jaminet et Barassi pour Toulouse, Hastoy et Thomas pour La Rochelle). Et pourtant, un autre cador du championnat est en train de se renforcer singulièrement pour la saison prochaine : Toulon. En effet, le club varois a officialisé de nombreuses recrues hier, lors d'une grande conférence de presse de pré-saison. Celle-ci a notamment permis au club d'annoncer la venue de l'ancien clermontois Timani (35 ans), pour remplacer le Sud-Africain Etzebeth. Mis à part cela, l'ancien entraîneur du LOU et futur coach du RCT Pierre Mignoni a évoqué la possibilité que Toulon recrute l'ancien international Mathieu Bastareaud, pour une ultime aventure : "Nous avons envie de l'aider pour qu'il puisse revenir. Ce n'est pas une recrue aujourd'hui, mais on se donne la possibilité". Ajoutez à cela 12 autres recrues (dont Waisea, West ou encore Priso), et vous comprendrez mieux les objectifs du RCT la saison prochaine. Mais concrètement, que pouvons-nous attendre de toutes ces nouvelles arrivées ?

Comme vous le savez, le RCT est passé tout proche de se qualifier pour les phases finales du Top 14 cette saison. La faute à une défaite face au Racing lors du dernier match certes, mais surtout à un début de saison calamiteux, marqué par de nombreuses blessures et absences qui ont plombé le club varois. Pour ce faire, le staff de Toulon a tout d'abord décidé d'étoffer son effectif à quasiment tous les postes, afin de profiter d'une vraie profondeur de banc. En effet, le RCT a recruté un pilier, un talonneur, deux deuxième lignes, un demi de mêlée, un ouvreur, trois centres et un ailier. Des profils intéressants, qui vont certainement apporter un plus au club. On pense forcément à des joueurs confirmés comme Waisea (qui fut l'un des meilleurs joueurs la saison dernière), mais aussi aux Rochelais West, Priso et Sinzelle. Des hommes qui pourront encadrer les jeunes, et apporteront l'expérience nécessaire dans les moments délicats. De plus, le club de Bernard Lemaître s'est également positionné pour le futur, en recrutant de jeunes talents comme Baubigny (23 ans), Rabut (25 ans), mais aussi l'ailier de Rennes Gaël Dréan (21 ans). Un équilibre que voudra garder le RCT tout au long de la saison.