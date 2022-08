TOP 14. Vous recherchez des bonnes affaires ? 43 joueurs (et pas des moindres) anglais sont toujours sans club

Cipriani, Van Staden, Hughes... À 3 semaines de la reprise du championnat, il y a de belles affaires à effectuer du côté du marché anglais.

C'est dans 3 semaines que le Top 14 reprendra ses droits. Mais comme vous vous en doutez, son homologue anglais ne va pas être en reste longtemps. Outre-Manche, la première journée aura lieu le 9 septembre. Et comme chaque saison, alors que le compte à rebours avant le coup d'envoi du nouvel exercice est lancé, on recense les joueurs qui restent sur le carreau. En Top 14, on n'en comptait qu'une dizaine au début de l'été, alors qu'en Angleterre, il sont... 43 ! Et oui, cette saison, avec la diminution drastique du salary cap, il faut parfois faire du tri dans les effectifs de Premiership. De fait, nombre de garçons sont toujours sans club à un mois de la reprise de leur championnat.

Parmi les éléments connus de tous ? L'on pourrait citer quelques garçons qui, pour sûr, finiront par trouver un point de chute à l'étranger. En l'occurrence, le Springbok aux 9 capes de Leicester Marco Van Staden, pas conservé par les Tigers, est fortement courtisé par l'Afrique du Sud pour le rapatrier au pays. Aussi, nombre de clubs recherchant un joker ou un joueur supplémentaire pourraient être intéressés par ce joueur puissant et extrêmement à l'aise dans le jeu au sol, quand bien même il sort d'une saison quasi blanche en Angleterre... À méditer.

Et puis il y a aussi l'inévitable Danny Cipriani, que l'on pensait rebondir aux États-Unis mais qui, à ce jour, n'a toujours rien signé en Major League. Sachant the l'ancien enfant terrible du rugby anglais n'a jamais caché son envie d'un jour découvrir la France, l'on peut se dire que cela pourrait être le pari de l'année pour un club hexagonal s'il acceptait de revoir ses prétentions salariales quelque peu à la baisse. Chiche ? À moins que les recruteurs ne soient plutôt intéressés par le profil puissant du numéro d'origine fidjienne Nathan Hughes (1m96 pour 125kg)... Déclaré hors de forme par Bristol la saison passée, l'international anglais avait ensuite retrouvé des couleurs du côté de Bath ; ce qui n'a pas empêché les Bears de ne pas le conserver.

Reste que dans le genre surpuissant, l'option Taqele Naiyaravoro (1m94 pour 131kg) est également possible. L'international australien, à Northampton depuis 3 saisons, ne prolongera pas dans les Midlands et peut toujours être tenté par une aventure dans un nouveau pays. Pour l'heure, alors qu'on l'envoyait au Japon il y a quelques mois, lui non plus n'a toujours rien signé. Pas plus que les deux vieux routiers de Newcastle, Luther Burrell et Mike Brown, ce dernier étant d'ailleurs fortement courtisé par Agen, désireux de s'attacher les services d'une ancien pointure mondiale. Choisissez, avant la fin des soldes.

Auraient aussi pu être cités : Nick Phipps (London Irish), Tom Prydie (Bath), Rob Miller (Wasps), Janco Venter (Saracens)...