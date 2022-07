RUGBY. Nakarawa, Ordas, Nariashvili... ces joueurs sans club toujours sur le marché

Alors que la reprise pointe le bout de son nez pour la saison 2022/23 dans certains clubs, il reste toujours des joueurs dans le marché des transferts.

La saison 2022/23 est déjà en cours de préparation. Certains clubs ont déjà repris leurs entrainements en vue de la saison prochaine. Les effectifs sont donc plus ou moins bouclés pour les équipes de Top 14 et de Pro D2. Plus ou moins oui. Car il reste encore une liste non exhaustive de joueurs disponibles sur le marché des transferts. Le mercato d'intersaison, ayant pris fin le 30 juin à minuit, les clubs ne peuvent plus que recruter des jokers médicaux tout au long de la saison, ainsi que seulement deux joueurs supplémentaires. L'occasion alors de faire de (très) bonnes affaires avec de très grands noms qui pourraient remplir des effectifs.

Le Midi Olympique de ce lundi 4 juillet, énumère une liste de joueurs qui n'ont toujours pas trouvé le lieu où ils évolueraient la saison prochaine. Parmi eux, on trouve ni plus ni moins des garçons comme James Hart, Brieuc Plessis-Couillaud, Steevy Cervqueira, Pierre Tournebize, Tudor Ströe, Ramiro Herrera, Misha Nariashvili, Alexandre Dumoulin, Leone Nakarawa, Davit Kubriashvili ou encore Manuel Ordas. Des noms imposants qui feraient le bonheur de certains clubs.

On sait déjà que l'ancien demi-de mêlée du Biarritz Olympique, Hart, trouverait refuge en Pro D2 (club à déterminer). De même pour l'ancien bayonnais Manuel Ordas. Pour le reste, c'est le flou complet. Mais il parait peu probable que la plupart d'entre eux reste sans club cette saison.