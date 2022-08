RUGBY. La rumeur du courageux Mike Brown en ProD2 est-elle plausible ?

L'arrière anglais Mike Brown serait sur les tablettes d'Agen, malgré ses 36 ans. Tout le monde s'enflamme mais d'autres clubs se sont positionnés...

C'est une rumeur complètement folle qui a embrasé l'Hexagone et plus particulièrement la ProD2 voilà 24h. Celle qui donne beaucoup de crédit à une signature de l'international anglais Mike Brown (72 capes) en deuxième division française, à Agen. À l'origine, c'est une information signée du média britannique The Telegraph, mentionnant tous les clubs intéressés par l'arrière de bientôt 37 ans, qui a donné du crédit à l'affaire. En effet, le club du Lot-et-Garonne se serait bel et bien positionné sur le dossier de l'ancien capitaine des Harlequins, qui sort d'une pige du côté de Newcastle et qui se retrouve sans club, pour l'heure, mais avec la ferme intention de se trouver un ultime défi.

Et en se basant sur la présence de son ancien coéquipier chez les Quins Harry Sloan à Armandie, beaucoup ont lancé des pavés dans la marre, affirmant qu'Agen pourrait bien être en pole pour recruter le joueur si cher à Christian Jeanpierre. Il pourrait en effet venir renforcer copieusement un groupe qui cherche à se reconstruire et, en parallèle, se tirer la bourre avec un autre arrière et papy anglais, Nick Abendanon, lui du côté de Vannes... Or d'autres clubs sont également sur le dossier Brown, et notamment les Sale Sharks, vivement à la recherche d'un dernier rempart d'un certain calibre pour remplacer le titulaire du poste Simon Hammersley, qui a annoncé sa retraite prématurément. À ce jour, c'est d'ailleurs l'option qui paraît la plus crédible.

Le courageux Mike Brown met Ashton sur orbite pour un essai de 80m impressionnant [VIDEO]Reste que les Ealing Trailfinders, vainqueurs du dernier Championship anglais, seraient également sur le coup d'après les médias britanniques, de même que Worcester, qui a perdu le NZ Melani Nanai en cours de saison. Un dernier club qui aurait donc l'avantage de pouvoir lui proposer de jouer toujours en première division. À moins que pour le folklore d'une fin de carrière, Brown ne choisisse l'aventure et la ProD2. Affaire à suivre, donc...