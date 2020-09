Le courageux Mike Brown met Ashton sur orbite pour un essai de 80m impressionnant [VIDEO]

L'ancien joueur de Toulon Chris Ashton a parfaitement conclu la prise d'intervalle de Mike Brown pour les Harlequins face aux Saints en Premiership.

[OFFICIEL] Champions Cup : Nouveau format pour 2020/2021, on connaît les qualifiés du Top 14Les Harlequins seront-ils qualifiés pour la saison 2020/2021 de Champions Cup ? Si on connaît déjà les équipes de Top 14, il va falloir attendre pour connaître l'intégralité des futurs adversaires des clubs français. En effet, la saison 2019/2020 de Premiership ira à son terme. Et pour l'heure, les Quins sont dans les clous puisqu'ils sont à la 7e place. Or, les huit premiers sont qualifiés. On trouve devant eux les Saints de Northampton. Une formation qu'ils ont battue avec la manière dimanche dernier. Les coéquipiers de l'ancien Toulonnais Chris Ashton ont marqué 30 points à la faveur de quatre essais.



Le recordman de réalisation du championnat de France (24) s'est offert une belle chevauchée en début de deuxième période à la faveur d'une superbe percée de Mike Brown sur les appuis. L'arrière a déchiré la défense depuis les 22m avant de servir un coéquipier en relais. Au soutien, Ashton a mis les cannes comme à la grande époque pour aller en Terre promise. Simple et efficace.

On espère voir autant de belles actions en Top 14.

